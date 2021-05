Sonia Grey: l'infermiera sexy di Striscia la Notizia sbarca su Onlyfans

Sonia Grey, ex showgirl conosciuta anche come l'infermiera sexy di Striscia la Notizia, ha recentemente aperto un profilo OnlyFans: social dove si postano foto e video sexy.

Sonia Grey, ex showgirl italiana resa celebre dal ruolo dell'infermiera sexy di Striscia la Notizia, nonché conduttrice di programmi tv Rai come Notti Mondiali e Unomattina, ha recentemente aperto un profilo su OnlyFans: celebre social a pagamento, per soli adulti, su cui si postano foto e video sexy.

La Grey debuttò in televisione nel 1988 e nel corso degli anni ebbe numerosissime esperienze sia sul piccolo che sul grande schermo. Nel 2000, invece, decise di riprendere gli studi, laureandosi in Scienze della Comunicazione, Informazione e Marketing, conseguendo poi un corso di Programmazione Neuro Linguistica.

Dopo anni di televisione la showgirl disse addio al piccolo schermo con le seguenti parole: "Molti pensano che il lavoro della conduttrice tv abbia solo lati positivi. Per me non è assolutamente così. Solo il fatto di dover vivere in una grande città e passare molte ore chiusa in uno studio tv era già abbastanza per pensare di voler cambiare vita. Cosa che ho fatto. E poi non sopportavo l'incertezza: ogni volta che finiva la stagione, scattava l'ansia della riconferma."

A proposito della sua nuova 'svolta sexy' Sonia Grey ha scritto sui suoi profili social: "Il mio scopo è quello di riscoprire femminilità, erotismo e seduzione". Un giornalista di Dagospia ha spiegato che "per vedere gli scatti hot servono 19,90 euro al mese".