Sonia Bruganelli a Verissimo: la separazione da Paolo Bonolis e l’amore per Angelo Madonia

Oggi, 12 gennaio, Sonia Bruganelli è tornata a Mediaset come ospite di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Durante l'intervista, Sonia si è aperta sulla separazione da Paolo Bonolis, suo compagno di vita per oltre 20 anni, e sulla nuova fase della sua vita al fianco di Angelo Madonia. Nel salotto di Canale 5 ha raccontato le sfide, le trasformazioni personali e il legame che ancora la unisce a Paolo, oltre a smentire le fake news che insinuano una crisi nella sua attuale relazione.

La separazione da Paolo Bonolis: una scelta consapevole

Sonia Bruganelli ha ricordato i momenti che hanno segnato il suo matrimonio con il conduttore televisivo e le motivazioni che li hanno portati alla separazione: "Io e Paolo ci siamo separati da un anno e mezzo. Dopo 30 anni insieme, ho sentito il bisogno di fermarmi. Ero stanca di essere considerata solo in funzione del nostro legame e di dare tutto per scontato".

"Quando ho deciso di mettermi in gioco con il Grande Fratello Vip, molte dinamiche sono cambiate - ha raccontato Sonia Bruganelli - Abbiamo smesso di dialogare e, a un certo punto, mi sono accorta che mi mancava l'aria. Abbiamo preferito allontanarci invece di portare avanti un rapporto che non sentivo più vivo".

Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle

Nonostante la separazione, Sonia e Paolo mantengono un rapporto di rispetto e affetto reciproco. Durante l'intervista, l'ex opinionista del GF Vip ha confidato che il dialogo tra loro è migliorato e che oggi riescono a confrontarsi con maggiore sincerità: "Non è che consiglio alle persone di separarsi, ma di parlarsi senza darsi per scontati, quello sì. Ora sto meglio e credo che anche lui stia meglio senza di me. Abbiamo persino cenato insieme di recente: lui ha portato il vino e ci siamo messi a chiacchierare in modo più autentico."

L'amore per Angelo Madonia: un legame forte nonostante il gossip

Sonia ha poi parlato del suo attuale compagno, conosciuto un anno fa: "Nella mia vita adesso c'è Angelo. È una persona straordinaria che mi comprende e che voglio proteggere dal gossip. L'ho incontrato un anno fa e nell'ultimo tempo è stato nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Ha vissuto la separazione da fuori".

"Siamo fortunati ad avere un rapporto di complicità, nonostante il grande affetto che nutro ancora per Paolo." Ha inoltre smentito con fermezza le voci su una presunta crisi con il ballerino: "Ogni settimana leggo fake news su di noi, ma Angelo e io stiamo ancora insieme. È una relazione che mi fa sentire serena e che merita rispetto."

Il rapporto con i figli

Infine, Sonia Bruganelli ha parlato come la sua separazione abbia influenzato le dinamiche familiari in particolare quelle con i tre figli: "Davide si è fidanzato e abbiamo un bellissimo rapporto, forse anche troppo intimo. Silvia, invece, da quando abitiamo sullo stesso piano, parla molto di più con il padre. Adele ha un carattere diverso, ma anche lei è sempre al mio fianco. Loro sono la mia forza."