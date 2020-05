Some Good News: lo show ideato da John Krasinski approda su CBS All Access

Some Good News, la trasmissione ideata da John Krasinski, tornerà sugli schermi in una nuova versione destinata a CBS All Access.

L'attore, tuttavia, non ne sarà il conduttore, pur essendo "una presenza" in onda nel corso delle puntate.

Il format ideato dall'attore e regista durante la quarantena è stato acquistato da ViacomCBS dopo una lotta molto accesa per ottenerne i diritti. John Krasinski ha dichiarato: "Non potrei essere più eccitato e orgoglioso di poter collaborare con CBS/Viacom per poter proporre Some Good News a così tante persone in più. Fin dal primo episodio il nostro obiettivo era di creare uno show di notizie dedicato interamente alle buone notizie. Non avrei mai aspettato di entrare a far parte del team di chi lavora per un'organizzazione così storica come la CBS". A produrre le nuove puntate sarà Comedy Central Productions in collaborazione con l'attore.

Some Good News ha debuttato a marzo e ha conquistato gli spettatori su YouTube e sui social con un mix di buone notizie, ospiti memorabili, una festa scolastica in diretta e persino un collegamento con la stazione spaziale internazionale, senza dimenticare le epiche reunion di The Office.

Per ora non è stato annunciato il nome di chi erediterà il ruolo di conduttore da John Krasinski.