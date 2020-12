Solo al cinema: da Checco Zalone a Joker, il video celebra le emozioni della sala

Nel pieno delle festività natalizie, periodo durante il quale, fino allo scorso anno, le persone erano abituate a recarsi al cinema, è stata lanciata la campagna istituzionale SOLO AL CINEMA che punta a ricordare la magia e l'insostituibilità dell'esperienza in sala con l'emozionante video che potete vedere di seguito.

Sembra passata una vita da quando, per trascorrere qualche ora fuori casa, si poteva ancora optare per una serata al cinema. Il 2020 è stato un anno funesto anche sotto questo aspetto, capace di martoriare il circuito delle sale che hanno chiuso i battenti quasi un anno fa, per poi riaprire per un periodo ristretto di tempo ma comunque senza la possibilità di offrire al pubblico film di grande richiamo, poiché i maggiori titoli italiani e soprattutto internazionali sono stati quasi totalmente rimandati al prossimo anno.

Adesso che con l'arrivo del 2021 si inizia ad intravedere una luce in fondo al tunnel, prende il via la campagna istituzionale SOLO AL CINEMA, che vede coinvolti Anica, Anec, David Di Donatello e Mibact. Attraverso i social e l'hashtag #soloalcinema si creerà una rete pronta ad unire addetti ai lavori, personalità del cinema o semplici appassionati per ricordare la magia del cinema e quanto sia forte il desiderio di tornare a viverla il prima possibile.

Un ritorno al cinema per lasciarsi definitivamente alle spalle questo periodo buio che renderà più forti i singoli individui ma anche la collettività, nonché l'amore generale per il cinema e la libertà di recarsi in sala ogni volta che se ne avrà tempo e voglia. A partire da questo pomeriggio, poi, la campagna SOLO AL CINEMA sarà supportata anche da un video che omaggia alcuni dei più celebri film italiani ed internazionali degli ultimi anni, che milioni di persone hanno potuto apprezzare ancora di più proprio attraverso l'esperienza in sala. Ecco quindi che nel video si alternano le immagini di Joker, Minions, Veloce come il vento, La La Land e moltissime altre opere, omaggiati attraverso sequenze che ci hanno fatto commuovere ed altre che ci hanno fatto ridere, come sottolinea l'intensa voce fuori campo di Luca Ward che chiude il filmato con una verità assoluta: "Tutto questo accade solo al cinema".