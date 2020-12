Soliti ignoti - Il ritorno: stasera su Rai1 lo speciale per Telethon

Stasera su Rai1 dalle 20:35 Amadeus conduce lo speciale per Telethon del suo show Soliti ignoti - Il ritorno, in compagnia di tanti ospiti famosi.

Anche quest'anno sarà Soliti Ignoti - Il Ritorno, con una puntata speciale in onda stasera su Rai1 in diretta dalle 20:35, a chiudere la maratona benefica dedicata a Telethon.

Lo speciale del game show, condotto da Amadeus e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, vedrà arrivare per l'occasione, al Teatro delle Vittorie, tantissimi ospiti famosi. Alcuni di loro giocheranno la partita e si cimenteranno con l'indagine per indovinare il maggior numero di identità e vincere il montepremi che sarà interamente devoluto a Telethon, mentre altri faranno parte del gruppo di identità da svelare.

Come ogni anno, divertimento, sorprese e momenti di grande spettacolo all'insegna della solidarietà e della ricerca scientifica.

Soliti ignoti - Il ritorno: speciale Telethon sarà visibile anche in streaming gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay.