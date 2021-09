Soleil Sorge sul fidanzato morto: "Si chiamava Kevin, è in Paradiso"

Soleil Sorge, celebre modella, influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, partecipando ad una challenge che lo scorso anno imperversava su Instagram, ha pubblicato una foto di Kevin, il suo primo fidanzato morto in circostanze sconosciute.

Come precisa la modella ventisettenne, correva l'anno 2010 quando è stata scattata una foto che ormai è uno dei pochi ricordi che le sono rimasti del suo primo amore: "Una delle persone più belle della mia vita... Ora è in Paradiso, ma lo amo e terrò per sempre nel mio cuore, in un certo senso come se vivesse dentro di me."

L'ex fidanzata di Luca Onestini, Marco Cartasegna e Jeremias Rodriguez ha anche aggiunto, nelle sue storie Instagram, uno scatto che vedi lei e Kevin in vacanza. "Qui avevamo fatto il nostro primo corso da sub insieme alle Hawaii." Ha spiegato la Sorge nella didascalia della foto.

Soleil Sorge, nata a Los Angeles, in America, sotto il segno del Cancro, il 5 luglio del 1994, è rimasta evidentemente segnata dal dolore della perdita di Kevin, una persona che, come ammesso dalla stessa influencer, era estremamente importante per lei.