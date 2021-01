Solange: morto il sensitivo della tv, aveva 69 anni

Saolange, sensitivo e opinionista televisivo, è morto oggi 7 gennaio 2020. Il mago aveva 69 anni ed è stato trovato privo di vita nella sua casa di Collesalvetti, in provincia di Livorno. Solange era stato ricoverato la scorsa domenica - riferisce il Messaggero - per un problema di glicemia alta.

Paolo Bucinelli, questo il vero nome di Solange, è stato trovato morto nella sua abitazione dai vigili del fuoco che erano stati allertati da alcuni amici del sensitivo, preoccupati dal fatto che da giorni non rispondeva alle loro chiamate. Gli amici di Solange hanno provato a chiamarlo fuori casa sua e si sono resi conto che il telefono squillava a vuoto, a quel punto hanno deciso di chiedere aiuto ai vigili. Solange, privo di vita, era disteso sul divano. La morte dell'uomo sarebbe attribuita a cause naturali.

Volto noto soprattutto al pubblico televisivo, Solange ha partecipato a La sai l'ultima? al reality La fattoria e allo show Buona Domenica. Nel corso della sua carriera però, si è messo in gioco anche come cantante e ha scritto diversi libri tra cui Io, Solange, vi insegno a leggere la mano. Bucinelli aveva collezionato anche qualche apparizione cinematografica in film come Matrimonio alle Bahamas e Ragazzi della notte. Fondalmentalmente era celebre come personaggio "camp", che contribuiva a dare colore ai salotti televisivi. Da questo punto di vista, si ricorda una sua celebre litigata con un collega, il Mago Otelma.

Per quanto riguarda il suo interesse per l'esoterismo, Solange aveva dichiarato in un'intervista a Gente ViP: "E' un dono. La mia nonna era molto sensitiva. Ha vissuto a Poggibonsi, vicino a Siena dove lei è nata, dove aveva dei cavalli bellissimi. Lei mi ha lascito il suo dono. Quando stava per morire, a quasi cento anni, mi disse "prendi due ciocche di capelli bianchi", una tienila sempre con te e una nascondila; non venire al mio funerale, tu andrai in giro per Collesalvetti e vedrai che troverai delle persone a cui dirai delle cose. E da lì è cominciato tutto il mio excursus; ho letto la mano ai più grandi: Rita Levi Montalcini, Margherita Hack, Laura Pausini, Monica Bellucci, Michelle Hunziker, Silvio Berlusconi (ho scritto anche il libro "Mani da Vip"), Daniela Santanchè, Cristel Carrisi la figlia di Albano, Nek, Maria Elena Boschi, Pier Luigi Bersani."