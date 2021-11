Sofia Vergara diventa la regina del narcotraffico Griselda Blanco in una nuova serie tv

Sofia Vergara è pronta a una trasformazione fisica importante per interpretare la narcotrafficante Griselda Blanco in una nuova serie.

Il progetto, composto da sei puntate sarà destinato a Netflix ed è stato ideato da Ingrid Escajeda, già nel team di show di successo come Empire e Justified.

Il progetto Griselda racconterà la vita di Griselda Blanco, una delle narcotrafficanti più conosciute di sempre. La donna, che sarà interpretata da Sofía Vergara, era una madre devota e un mix letale di fascino e spietatezza che le ha permesso di gestire la famiglia e gli affari diventando conosciuta come "la Vedova Nera".

Ingrid Escajeda avrà l'incarico di scrivere la sceneggiatura, oltre a far parte del team di produttori ed essere showrunner della serie. Tra i produttori ci saranno anche Eric Newman, Doug Miro, Andrés Baiz e Carlo Bernard.

Vergara, che sarà anche produttrice, ha dichiarato: "Griselda Blanco è stata un personaggio incredibile le cui tattiche spietate ma ingeniose le hanno permesso di gestire un impero miliardario anni prima dei più famosi criminali di sesso maschile di cui conosciamo così tanto. Siamo elettrizzati nell'aver trovato i partner perfetti in Eric, Andrés e Netflix per portare questa storia sulla sua vita sullo schermo".

Newman ha aggiunto: "Il progetto ha appassionato me e Sofia per anni e siamo grati che lei e i suoi partner di LatinWe ci abbiano scelti per aiutarla a raccontare quella storia. Sofia è un talento brillante e la sua passione, insieme a una storia fantastica ideata da Doug e Ingrid, e con alla regia l'incredibile Andrés Baiz, significa che abbiamo una serie davvero eccitante da condividere con gli spettatori".