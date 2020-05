Sofia Coppola al lavoro sull'adattamento di The Custom of the Country

Sofia Coppola collaborerà nuovamente con Apple per portare sugli schermi il libro The Custom of the Country.

Sofia Coppola collaborerà con Apple per portare sugli schermi il romanzo The Custom of the Country scritto da Edith Wharton.

Il progetto, secondo quanto riporta Deadline, potrebbe diventare una serie limitata destinata alla piattaforma di streaming dello studio.

La regista ha già lavorato con Apple per realizzare On The Rocks, film con star Bill Murray e Rashida Jones.

The Custom of the Country dovrebbe essere scritto e diretto da Sofia Coppola e racconta la storia di Undine Spragg, una ragazza che cerca di compiere un'ascesa sociale nella città di New York. La protagonista si sposa quindi con Ralph Marvell, un membro di una famiglia di New York con un titolo ma pochi soldi. Undine affronta poi i problemi legati al proprio matrimonio, si ritrova alle prese con tradimenti e ignora persino il figlio.

Il libro è stato scritto nel 1913 ed è stato pubblicato un anno dopo il divorzio di Edith Wharton dal marito e il suo trasferimento in Francia.

Il romanzo, nel 2014, era al centro di un progetto di Sony Pictures Television destinato al piccolo schermo con protagonista Scarlett Johansson.

Sofia Coppola ha spiegato: "Undine Spragg è la mia antieroina preferita della letteratura e sono entusiasta di portarla per la prima volta sullo schermo".