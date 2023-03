Sofia Coppola: il video della figlia è virale: "Volevo affittare l'elicottero con la carta di credito di papà"

Romy Mars è in punizione per aver provato ad affittare un elicottero: il video della figlia di Sofia Coppola è virale

Sofia Coppola ha messo in punizione la figlia: la ragazza lo ha detto in un video diventato virale sui social. Romy Mars, questo il nome della 16enne ha cercato di affittare un elicottero con la carta di credito del padre Thomas Pablo Croquet, in arte Thomas Mars, frontman della rock band francese Phoenix.

La figlia adolescente di Sofia Coppola, Romy, sta attirando l'attenzione degli utenti dei social per aver svelato l'insolito motivo della punizione inflittale dai genitori. Romy Mars, 16 anni, ha recentemente postato un video su TikTok in cui invita i follower a preparare insieme a lei una salsa alla vodka perché è stata messa in punizione. La primogenita della coppia ha ammesso di aver scoperto la differenza tra aglio e cipolla solo grazie a Google, ma non è per questo che è finita in punizione.

Il video è stato cancellato ma è diventato virale grazie alle migliaia di condivisione sui vari social. La figlia di Sofia Coppola e Thomas Mars ha spiegato che è stata punita: "Perché ho cercato di noleggiare un elicottero da New York a Maryland con la carta di credito di mio padre per andare a cena con un'amica del mio campo estivo".

Dopo aver cercato gli ingredienti per la sua salsa, Romy ha dichiarato di aver deciso di girare il video su TikTok poiché era "già in punizione" e la "regola numero uno dei miei genitori è che non devo avere account di social media pubblici". Ha detto mostrando alla telecamera, con un sorriso sarcastico, la statuetta di un Grammy Award.

Romy ha spiegato che i genitori non vogliono che si iscriva ai social perchè cercano di scongiurare che faccia parte dei cosiddetti nepo babies. Termine usato per indicare i figli che hanno alle spalle genitori famosi e, grazie a questo, vengono considerati privilegiati, magari entrando a far parte del mondo dello spettacolo grazie ai loro contatti e alle loro conoscenze.

Romy ha anche mostrato "Ari, il ragazzo della mia babysitter", dicendo "i miei genitori non sono mai a casa, quindi lui e la babysitter sono i miei genitori sostitutivi". Oltre a Romy, Coppola e Mars hanno una seconda figlia di 12 anni, Cosima.