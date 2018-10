Social Dream: il vlogumentary con FaviJ in arrivo su Sky!

Diretto dal regista giapponese, cresciuto a Milano, Tak Kuroha, il primo vlogumentary Social Dream andrà in onda sul pop-up channel Generation, al canale 111 di Sky, mercoledì 31 ottobre alle 21.15. Dall'Italia al Giappone e ritorno, poi via verso Amsterdam, fra bagni di folla, ricordi e progetti per il futuro. Quello raccontato da Social Dream è l'indimenticabile viaggio vissuto da alcuni dei creator più popolari d'Italia, e raccontato da loro stessi in presa diretta, alla scoperta di alcuni dei luoghi simbolo del gaming internazionale.

Produzione originale Sky presentata in anteprima al Lucca Comics & Games il 31 ottobre, Social Dream è il primo vlogumentary (docu-film in formato vlog) - prodotto da Web Stars Channel e Indiana Production - che racconta per la prima volta la vita quotidiana di Favij, Mates (il gruppo formato da Anima, St3pny, SurrealPower e Vegas) e LaSabri, le webstar più amate d'Italia: aspetti privati, viaggi in giro per il mondo e il rapporto costante con i loro fan. Sempre connessi e conosciuti dal pubblico televisivo anche grazie alla loro partecipazione a #SocialFace in onda su Sky Uno, i creator protagonisti del vlogumentary raccontano come sia cambiata la loro quotidianità dopo la fama raggiunta su YouTube.

Messe per qualche settimana da parte le loro postazioni video, i ragazzi voleranno dall'altra parte del mondo, in Giappone, immersi dentro il mondo dei cosplayer e delle sfide folli nei game center e dove il confronto quotidiano con una cultura totalmente diversa permetterà loro di regalare ai fan tantissime curiosità e aspetti inediti della loro sfera più personale. Tra rapporti di coppia e di amicizia, l'avventura in Giappone porterà alla luce sogni e pensieri delle webstar adorate da milioni di ragazzi. Riflessioni sul loro passato, di fronte allo sconfinato skyline di Tokyo o davanti ai templi di Kyoto e il confronto della loro quotidianità con una vita totalmente diversa, quella vissuta con i loro nomi di battesimo tra lavoro, studi e periodi anche difficili. Poi la fama e la complessità di comprendere e gestire al meglio la notorietà che li ha investiti - oggi, quasi la metà degli under 20 sogna di diventare un creator.

Rientrati in Italia, però, il viaggio ricomincia. Favij, Mates e LaSabri saranno ospiti di alcuni dei più famosi eventi dedicati ai gamer, una comunità che in Italia conta più di 30 milioni di persone. Prima la Milano Games Week, poi il Lucca Comics & Games. Un bagno di folla tra i follower, che diventano protagonisti dell'ultima parte del viaggio, direzione Amsterdam. Due fortunati fan partiranno insieme ai creators e potranno finalmente conoscere di persona i loro idoli. Un'occasione, per le webstar, di andare oltre ai confini degli schermi dei cellulari e dei computer e conoscere da vicino chi sa tutto di loro e decreta ogni giorno il loro successo.