Snoop Dogg: scelto l’attore che lo interpreterà nel biopic targato Universal Pictures

È ufficiale: Jonathan Daviss interpreterà Snoop Dogg nel film biografico prodotto da Universal Pictures, dedicato alla vita dell'icona dell'hip hop della West Coast. L'annuncio arriva a pochi giorni dalla conferma di Craig Brewer (Hustle & Flow, Dolemite Is My Name) alla regia.

La pellicola sarà prodotta dallo stesso Snoop Dogg insieme a Brian Grazer e Sara Ramaker per Death Row Pictures, etichetta fondata dal rapper e oggi parte integrante dell'universo NBCUniversal.

Noto per il suo ruolo di Pope nella serie Netflix Outer Banks, Daviss ha recentemente recitato anche nella dark comedy Do Revenge al fianco di Maya Hawke e Sophie Turner. Tra i suoi altri progetti figurano Age of Summer e Edge of the World. Originario di Houston, l'attore si prepara ora a uno dei ruoli più impegnativi della sua carriera.

Il film su Snoop Dogg: una leggenda raccontata sul grande schermo

Il biopic ripercorrerà l'ascesa di Calvin Broadus Jr., meglio noto come Snoop Dogg, dai suoi esordi nel panorama hip hop fino a diventare uno dei personaggi più riconoscibili della cultura pop globale. Dopo aver debuttato con Doggystyle sotto l'etichetta Death Row Records, con la produzione di Dr. Dre, Snoop ha saputo reinventarsi negli anni in una molteplicità di ruoli, dal musicista all'imprenditore, fino a diventare volto televisivo - memorabile la sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 accanto a Michael Phelps su NBC e Peacock.

Outer Banks. Jonathan Daviss, Chase Stokes, Carlacia Grant, Madelyn Cline, Madison Bailey e Rudy Pankow in una scena della quarta stagione.

Questo progetto segna anche il primo lungometraggio frutto dell'accordo esclusivo tra Death Row Pictures e NBCUniversal Entertainment & Studios, una partnership strategica che punta a portare il marchio iconico del rapper nel mondo del cinema.

Il film su Snoop Dogg si inserisce nel solco di altri grandi successi Universal dedicati all'hip hop, come 8 Mile con Eminem e Straight Outta Compton, che ha raccontato la nascita e l'impatto rivoluzionario dei N.W.A. Entrambi i titoli hanno lasciato un segno nell'immaginario collettivo, e l'aspettativa per questo nuovo progetto è altissima.