Snack vs Chef, su Netflix in streaming da oggi

Snack vs Chef, la nuova gara culinaria a tema spuntini, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 30 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Snack vs Chef, la nuova gara culinaria a tema spuntini, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 30 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

I comici Megan Stalter e Hari Kondabolu presentano questa nuova gara culinaria in cui 12 chef si scontrano in una competizione all'ultimo piatto. Non solo dovranno ricreare alcuni degli snack più famosi al mondo, ma dovranno anche inventarne alcuni ispirati ai popolari classici. Alla fine solo uno di loro vincerà, portandosi a casa il montepremi di 50.000 dollari.

Megan Stalter è una comica americana, classe 1990, specializzata in personaggi teatrali, depressi e che hanno difficoltà a parlare in modo corretto. Negli ultimi anni la sua presenza nel mondo della televisione sta via via aumentando, grazie al suo ruolo di Kayla nella serie tv Hacks e a quello di Meg nel reboot di Queer as folk. Hari Kondabolu, americano classe 1982, è un comico di stand-up che basa molta della sua ironia sulla disuguaglianza e sugli stereotipi indiani, che fanno parte delle sue origini. Kondabolu è il creatore e produttore esecutivo di The Problem with Apu, un documentario sul personaggio di Apu de I Simpson presentato in anteprima a novembre 2017 su TruTV.