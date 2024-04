Cannes 2024: Le Deuxième Acte (The Second Act) di Quentin Dupieux sarà il film di apertura

La 77esima edizione del Festival di Cannes prenderà il via con Le Deuxième Acte (The Second Act), scritto e diretto da Quentin Dupieux, scelto come film di apertura dell'edizione 2024.

Cannes 2024 sarà aperto dal film Le Deuxième Acte (The Second Act) diretto da Quentin Dupieux. Il titolo scelto per l'apertura di questa edizione dell'appuntamento cinematografico sarà presentato fuori concorso martedì 14 maggio.

Il nuovo progetto del regista francese

Le Deuxieme Acte, una commedia in quattro parti, sarà distribuita nei cinema francesi in contemporanea con le proiezioni in programma al festival.

La serata di apertura sarà trasmessa live da France Télévisions e Brut. Camille Cottin condurrà la cerimonia che si svolgerà sul palco del Grand Théâtre Lumière, proiettata anche in varie sale cinematografiche francesi grazie al sostegno della Fédération Nationale des Cinémas Français.

Quentin Dupieux è sceneggiatore e regista del lungometraggio che ha nel proprio cast Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel, Raphaël Quenard e Manuel Guillot.

La sinossi anticipa: "Florence vuole presentare David, l'uomo di cui è follemente innamorata, al padre Guillaume. Ma David non è attratto da Florence e vuole spingerla nelle braccia del suo amico Willy. I quattro personaggi si incontrano in un ristorante in mezzo al nulla".

Yannick - La rivincita dello spettatore, recensione: la quarta parete? Quentin Dupieux l'abbatte a picconate

Sul red carpet della serata di apertura della 77esima edizione del Festival di Cannes sfileranno anche altre star che hanno collaborato in precedenza con Dupieux: Alain Chabat, Benoît Poelvoorde, Jean Dujardin, Adèle Exarchopoulos, Léa Drucker, Benoît Magimel, Anaïs Demoustier, Vincent Lacoste, Gilles Lellouche, Édouard Baer, e Pio Marmaï.