Smart Vision Tv: la nuova piattaforma streaming gratuita di Babylon Cloud con contenuti del catalogo Minerva

Una nuova piattaforma streaming entra nella mischia. Si tratta di Smart Vision TV, streamer gratuito lanciato da Babylon Cloud in collaborazione con Minerva Pictures. La nuova piattaforma di cinema gratuito sarà accessibile da computer, tablet, browser desktop e Smart TV. Attualmente disponibile su sistemi operativi Android, la piattaforma sarà presto disponibile anche su iOS.

Il catalogo di Smart Vision TV conta oltre 500 titoli tra film, serie TV e documentari. Tantissimi generi nell'offerta, dalle avventure ad alta tensione dei film d'azione ai classici western, passando per l'animazione adatta a tutte le età e gli adrenalinici thriller. Non mancano le commedie esilaranti, i romantici film d'amore e le avventure in mondi sci-fi futuristici.

Un'offerta vastissima

Tra i titoli di punta, la saga di Sharknado coi suoi squali volanti, gli action Maximum Conviction (2012), con Steven Seagal e Steve Austin, Twin Dragons (1992) con Jackie Chan, e Game of Death (2010) con Wesley Snipes. Gli estimatori del cinema potranno riscoprire il classico di Howard Hawks del 1938 Susanna, commedia romantica con Cary Grant e Katharine Hepburn, o Lo scapolo (1955) di Antonio Pietrangeli, una pietra miliare della commedia italiana con Alberto Sordi, così come Miseria e nobiltà, con le indimenticabili interpretazioni di Totò e Sophia Loren.

Il catalogo è costantemente aggiornato, garantendo sempre nuovi contenuti da scoprire. In aggiunta, Smart Vision TV offrirà prossimamente la possibilità di accedere gratuitamente, anche senza registrazione, ai cinque canali TV con contenuti Minerva Pictures: Bizzarro Movies, Risate all'italiana, Cinema Italiano, CineWestern e Adrenaline Movies. Accedere a Smart Vision TV è semplice: basta una connessione internet per visitare il sito www.smartvisiontv.com e iniziare a guardare i contenuti. La visione è disponibile con o senza registrazione; tuttavia, creando un account, gli utenti potranno accedere a contenuti esclusivi e commentare le dirette preferite.