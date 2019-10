SmackDown: Sky festeggia l'anniversario con la diretta live!

SmackDown sarà trasmesso in diretta per celebrare il suo 20°anniversario stanotte su Sky!

Lo show portabandiera della WWE, SmackDown, celebrerà il suo 20° anniversario con il cambio del giorno e dell'orario di messa in onda. Da stasera 4 ottobre, lo show verrà trasmesso in diretta ogni notte fra venerdì e sabato su Sky Sport Arena alle ore 2, con il commento in lingua originale. Le repliche verranno trasmesse sempre su Sky Sport Arena con il commento in italiano ogni sabato sera alle ore 21.15. Il secondo passaggio andrà in onda la domenica alle 16 e il terzo il lunedì alle 22.30.

Snitch - L'infiltrato: Dwayne 'The Rock' Johnson in un'immagine del film

Le Superstar della WWE del passato e del presente saranno insieme per celebrare l'occasione della prima puntata, nella notte fra il 4 e il 5 ottobre, con la partecipazione di Kurt Angle, Lita, Mick Foley, Booker T, Hulk Hogan, Trish Stratus, Goldberg, Jerry Lawler, Mark Henry, Ric Flair and Sting. Per il 20° anniversario di SmackDown Live, lo show diventerà Friday Night SmackDown, trasmesso sui canali Sky Sport tutto l'anno, catturando l'attenzione dei fan con una combinazione di emozioni e atletismi unici che vi terranno con il fiato sospeso.

In onda dal 1999, SmackDown è il secondo show più longevo nella storia del primetime statunitense, dietro soltanto a Monday Night Raw. SmackDown ha prodotto più episodi singoli di alcune delle più popolari serie televisive, inclusi I Simpson e Lassie. Nella sua storia ventennale, SmackDown ha anche aiutato la carriera di alcune icone pop come Dwayne Johnson, John Cena, Triple H, "Stone Cold" Steve Austin e The Bella Twins.