Slovacchia-Italia Under 21 per gli europei, stasera in chiaro su Rai 2: a che ora vederla anche in streaming

Stasera, 14 giugno, l'Italia Under 21 scende in campo per il nuovo impegno degli Europei di categoria: ecco come seguire l'incontro e la formazione che il C.T. Nunziata schiererà contro i padroni di casa.

Oggi, sabato 14 giugno, l'Italia Under 21 torna in campo per proseguire il cammino negli Europei di categoria. Gli Azzurrini allenati dal commissario tecnico Carmine Nunziata affrontano la Slovacchia, nazione ospitante del torneo nella seconda giornata del girone A Il calcio d'inizio è previsto per le ore 21:00 allo Štadión Antona Malatinského di Trnava, situata a 50 chilometri dalla.

La manifestazione si gioca interamente in Slovacchia e la squadra di Carmine Nunziata è stata inserita nel Gruppo A, insieme a Slovacchia, Spagna e Romania.Proprio contro quest'ultima, l'Italia ha esordito con una vittoria per 1-0. Di seguito tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta TV e streaming, oltre alle probabili formazioni iniziali delle due squadre.

Dove vedere l'incontro: diretta TV, streaming e telecronaca

Il match tra Italia e Slovacchia Under 21 sarà trasmesso gratuitamente in diretta TV sui canali Rai. L'incontro degli Azzurrini andrà in onda in chiaro su Rai 2, con calcio d'inizio fissato per le 21:00. A partire dalle 20:50, spazio al pre-partita con Francesca Spaziani Testa e Ubaldo Righetti, che presenteranno la sfida.

Carmine Nunziata, C.T. della Nazionale

La telecronaca della partita sarà affidata a Luca De Capitani, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro e gli interventi da bordo campo di Alessandra D'Angiò. L'incontro sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, accessibile da PC, smartphone e tablet tramite browser, oppure tramite l'app ufficiale compatibile con tutti i dispositivi.

UEFA TV offrirà invece anche la diretta streaming di altre gare della giornata valide per Euro 2025: alle 18:00 Spagna-Romania, mentre alle 21:00 sarà la volta di Portogallo-Polonia e Francia-Georgia.

Le probabili formazioni

Slovacchia (4-3-3): Belko; Kopasek, Jakubko, Obert, Javorcek; Rigo, Nebyla, Suslov; Marcelli, Holly, Sauer. Ct: Kentos.

Italia (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Koleosho; Gnonto. Ct: Nunziata.

La classifica del girone A