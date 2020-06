Skyman: il trailer del nuovo film di Daniel Myrick, regista di The Blair Witch Project

Skyman è il nuovo film diretto da Daniel Myrick, co-regista del cult The Blair Witch Project, di cui online è stato condiviso il trailer.

Il filmato anticipa l'atmosfera del progetto, anche in questo caso in stile found footage, che mostra il tentativo del protagonista di entrare in contatto con una forma di vita aliena.

La storia prende il via nel 1987 e ha come protagonista Carl Merryweather che, nel giorno del suo decimo compleanno, sostiene di aver ricevuto la visita di una creatura extraterrestre. Nonostante molte altre segnalazioni di eventi inspiegabili avvenuti quella stessa notte, le autorità accolgono con scetticismo le sue affermazioni. Tre decenni dopo Carl decide di intraprendere una missione per ritrovare quello che lui chiama l'Uomo del cielo e dimostrare che gli scettici avevano torto, trovando inoltre il proprio scopo.

La sinossi ufficiale spiega: "Attraverso video amatoriali, intrecciati con spezzoni di notiziari e interviste, Skyman è uno studio coraggioso e coinvolgente del mondo affascinante e indiscussa della subcultura degli UFO".

Nel cast di Skyman, scritto e diretto da Daniel Myrick, ci sono Michael Selle, Nicolette Sweeney e Faleolo Alailim.

La colonna sonora può contare sui brani originali composti da Don Miggs e Billy Corgan, fondatore e frontman del gruppo The Smashing Pumpkins.

Il lungometraggio dovrebbe arrivare sugli schermi americani grazie ai cinema drive-in dal 30 giugno, per poi debuttare nel circuito di video on demand il 7 luglio.