Sky Uno: Italia's Got Talent cancellato dai palinsesti 2022/2023, tornano X Factor e MasterChef

Per Sky Uno si prospetta una nuova stagione all'insegna degli show più amati.

La presentazione dei palinsesti 2022/2023 del canale non ha evidenziato grosse novità, fatta eccezione per un format.

Grande assente della prossima stagione sarà infatti Italia's Got Talent: il programma è stato per il momento cancellato dai nuovi palinsesti, confermando così le voci che si rincorrevano da tempo. A gravare sullo show condotto da Lodovica Comello sono stati gli ascolti deludenti della scorsa edizione, tasto dolente anche per l'altra creatura di Simon Cowell, X Factor , che è stato invece confermato per una nuova stagione ma completamente rinnovato, almeno per quel che riguarda giuria e conduzione.