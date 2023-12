X Factor 2023, è il giorno della finale. Ma interessa davvero a qualcuno?

Se non fosse stato per il "caso Morgan", la 17esima edizione del talent sarebbe trascorsa nell'indifferenza generale. Avete mai sentito parlare dei finalisti?

Il Solito Dandy e Gli Stunt Pilots della squadra di Dargen D'Amico, Maria Tomba e Sarafine della squadra di Fedez. Sono questi i 4 finalisti di X Factor 2023, con Ambra a bocca asciutta e Morgan faticosamente archiviato, dopo aver a lui attinto per riempire pagine di giornali e homepage. Perché la 17esima edizione di X Factor è passata via liscia nel totale disinteresse mediatico. Nessuno ne ha praticamente mai parlato, in pochi l'hanno vista, ancor meno persone hanno ascoltato i 12 concorrenti in gara. Quanti conoscono gli inediti presentati la scorsa settimana? Per l'appunto.

Una scatola vuota

X Factor 2023: Finalisti

Questa sera, in diretta e in chiaro su Tv8 a partire dalle 21:15, Francesca Michielin presenterà l'ultima puntata di un programma che non riesce più a mietere consensi, a fare rumore al di fuori delle polemiche interne, a calamitare attenzioni, ma soprattutto a partorire popstar, cantanti in grado di realizzare hit, travolgere le radio, raccogliere streaming. Una macchina mastodontica, sul fronte produttivo e televisivo, che non è altro che luci, coreografie e scenografie, tanto abbagliante quanto priva di contenuti. Tendenzialmente una scatola vuota. Bellissima, infiocchettata, incartata e presentata meravigliosamente, ma pur sempre vuota.

Proprio per questo motivo si era deciso di osare riportando all'ovile Morgan, da quasi 10 anni grande assente. Perché primatista assoluto di vittorie nella storia mondiale del programma, perché straordinario istrione televisivo, perché grande conoscitore musicale. Peccato che quando Morgan abbia iniziato a fare Morgan, chi l'avrebbe mai detto, tracimando contro tutto e tutti, Sky e Freemantle lo abbiano scaricato, dando il via ad un infinito balletto di accuse e contraccuse tra il diretto interessato, la produzione e gli altri giudici, rimasti per due mesi nel suo cono d'ombra, alla mercé di un uomo che se vuole umiliarti in diretta televisiva ti umilia. Citofonare Michielin, derisa per aver quasi resuscitato Ivan Graziani.

Chi vince? Duetti e quote dei bookmakers

X Factor 2023: Finalisti

A risentirne, inevitabilmente, proprio i concorrenti, quella musica che dovrebbe essere spina dorsale dello show. Gli ultimi 4 vincitori, ovvero Sofia Tornambene, Casadilego, Baltimora e Santi Francesi, non se li ricorda più nessuno. X Factor è scomparso persino nel Regno Unito, dove nacque dalla mente di Simon Cowell, mentre in Italia per diverso tempo si era vociferato di un meritato pensionamento prima della riemersione avvenuta per volontà di Sky. Un anno fa la finalissima di X Factor Italia venne ricordata solo e soltanto grazie ad Ambra Angiolini e al suo sublime live di T'Appartengo, brano del 1994 in grado di oscurare l'intera serata, trionfatori compresi. Quest'anno ci sarà Gianni Morandi come super ospite, con i quattro finalisti che oltre ad un Best Of e agli inediti duetteranno con quattro artisti, ovvero Myss Keta (con Maria Tomba), Francesco Gabbani (con Il Solito Dandi), i francesi Ofenbach (con Sarafine) e Omar Pedrini (con gli Stunts Pilots)

In tutto ciò i bookmakers prevedono un testa a testa serrato tra Sarafine e Maria Tromba, entrambe della scuderia Fedez. Terzi incomodi gli Stunt Pilots, mentre lo sfavorito alla vittoria è Il Solito Dandy. Come avviene da anni, però, c'è l'incognita tv generalista a pesare sul televoto finale, perché il pubblico di Tv8, il pubblico della tv in chiaro, non è quello satellitare.

Pubblico in fuga

X Factor 2023: Finalisti

Che è stato poco, se non pochissimo, nel corso degli ultimi due mesi. La 17esima edizione di X Factor è partita il 14 settembre scorso con il 2,20% di share, arrivando addirittura al 2,10% con il primo Boot Camp del 5 ottobre. Il primo live non è andato oltre il 3,10%, precipitando al 2,40% della quarta puntata, l'ultima con l'epurato Morgan. La semifinale del 30 novembre si è invece fermata al 3% di share. La seconda meno vista di sempre dopo quella del 2021, inchiodata al 2,04%. Lo scorso anno la finalissima arrivò al 10%, considerando sia Sky Uno che Tv8, mentre nel 2020 sfiorò addirittura il 13% complessivo, con un ottimo 8% in chiaro. Numeri che oggi appaiono difficilmente replicabili, al cospetto di un programma che meriterebbe di andare in vacanza.

Un anno di pausa?

X Factor 2023: Finalisti

Sulla tv italiana si canta tanto, troppo. The Voice con spin-off annessi, Amici di Maria, Io Canto Generation, All Together Now, senza dimenticare i possibili ritorni di Music Farm e il mai dimenticato Ora o Mai Più. Far rifiatare X Factor, con almeno un anno di pausa, sarebbe cosa buona e giusta, in modo da tornare eventualmente rianimati, più centrati e consapevoli, con un più approfondito livello di casting e una più ponderata visione su conduttori e giudici. Perché un'altra edizione come questa, senza neanche Morgan a sparigliare le carte, sarebbe puro accanimento terapeutico.