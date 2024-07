Sky Tg24, il direttore: "Voglio fare un'alleanza con gli altri Tg per garantire i dibattiti preelettorali"

Brucia ancora a Giuseppe De Bellis, direttore di SkyTg24, non essere riuscito a mettere in piedi un serio confronto elettorale per le europee. Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo palinsesto di Sky Tg24 di oggi ha infatti dichiarato: "Fino all'ultimo giorno abbiamo chiesto alla Meloni di accettare un confronto con Elly Schlein, ma alla fine non siamo riusciti a organizzarlo a causa delle complesse regole dell'AGCOM, che strutturano questo tipo di dibattiti".

A pagare il prezzo di un serio confronto elettorale, secondo De Bellis, è soprattutto il cittadino. Convinto della necessità che il nostro Paese si adegui al modello statunitense, vedi il recente dibattito Biden/Trump il giornalista ha da qualche giorno maturato una decisione, che ha condiviso con i giornalisti oggi intervenuti all'evento.

Sky Tg24 apripista del cambiamento: "Vogliamo un'alleanza"

Questa è la sua idea: "Noi vogliamo provare a diventare gli alfieri del cambiamento. Proporrò a tutti gli editori televisivi che fanno informazione un'alleanza, una vera e propria joint venture, affinché per ogni tornata elettorale, possano avvenire due confronti elettorali organizzati da due broiadcaster, a rotazione".

De Bellis vorrebbe garantire, quindi, il confronto tra le diverse parti politiche prima che le elezioni abbiano luogo, affinché gli elettori possano avere degli elementi in più per decidere.

In effetti, la mancanza di un vis-a-vis preelettorale si è fatta sentire e la proposta di Sky Tg24 colmerebbe un vuoto importante. "Sonderemo il terreno" ha concluso il giornalista. "Farò una proposta ufficiale a tutti e sono convinto di raccogliere tante adesioni. Ma se anche così non fosse, noi continueremo da soli".