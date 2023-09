Sky: Su Amazon in sconto le box da 3 mesi

Lo Sport e l'intrattenimento dei pacchetti Sky sono in offerta su Amazon; tutte le informazion informazioni sulle box da 3 mesi attualmente scontate sul sito.

Se amanti dell'intrattenimento e dello sport siete nel posto giusto, dato che Amazon ha recentemente messo in offerta le Sky Box da 3 mesi. Nello specifico ne sono scese di prezzo due tipologie: la Sky box con 3 Mesi di Sky TV + Sky Calcio + Sky Sport, Decoder Sky Q incluso e la Sky box con 3 mesi di Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus) + Sky Cinema, Decoder Sky Q incluso. Se interessati non dovete fare altro che passare dai box che trovate sotto.

Nel dettaglio la Sky box Sky TV + Sky Calcio + Sky Sport e Decoder Sky Q comprende, per 3 mesi di abbonamento:

Sky TV (serie TV italiane e internazionali, show per tutta la famiglia, documentari e news)

Sky Calcio (le Super Leagues di Sky con più di 800 partite a stagione dei campionati italiani ed europei: la Serie a TIM, 3 partite su 10 a giornata, tutta la Serie BKT e le migliori sfide di Premier League, Bundesliga e Ligue 1)

Sky Sport: la UEFA Champions League (121 partite su 137 a stagione), UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League. Tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP e altri sport. Il tennis con i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, Wimbledon e non solo. Oltre 500 partite a stagione di basket mondiale ed europeo con NBA, Turkish Airlines EuroLeague e 7DAYS EuroCup.

Nella confezione avrete anche il decoder Sky Q (in comodato d'uso gratuito) e, durante i primi 3 mesi prepagati, sarà possibile disdire quando si vuole.

Con la Sky box Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus) + Sky Cinema e Decoder Sky Q, invece, avrete per i 3 mesi di abbonamento:

gli show, le serie TV, i documentari di Sky

Netflix piano Standard (ovvero che prevede FHD 1080p, per la visione su 2 schermi in contemporanea, senza interruzioni pubblicitarie)

il decoder Sky Q (in comodato d'uso gratuito)

Sky Cinema con oltre 200 prime visioni all'anno

Inoltre con Sky Cinema è compreso anche Paramount+. Anche in questo caso è prevista la possibilità di disdire durante i 3 mesi prepagati.