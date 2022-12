Sky regala biglietti omaggio agli abbonati: ecco come andare al cinema gratuitamente a Natale

Natale è tempo di doni e Sky offrirà a tutti i suoi clienti Sky Cinema due biglietti omaggio per vedere un film, tra quelli in programmazione nel periodo natalizio, nelle sale cinematografiche italiane. Per scoprire tutte le sorprese riservate per questo Natale da Sky ai propri abbonati, è possibile visitare l'app My Sky o il sito di Sky Extra.

Nel momento più speciale dell'anno, Sky vuole dare ai tanti abbonati appassionati di cinema un'opportunità in più per godersi in sala un bel film a loro scelta, ed esprimere allo stesso tempo la sua vicinanza al mondo del cinema e a quello delle sale cinematografiche.

L'iniziativa, promossa da Sky Extra, prende il via quest'oggi ed è riservata a tutti i clienti Sky con Sky Cinema. Per richiedere questo regalo è sufficiente accedere all'app My Sky o al sito sky.it/extra.

Gli ingressi cinema in omaggio, disponibili fino al 30 dicembre e utilizzabili entro 7 giorni dalla data di richiesta, saranno validi tutti i giorni della settimana, festivi inclusi, per la visione di qualsiasi film in 2D nelle sale cinematografiche convenzionate con Stardust, la rete cinema più grande d'Italia, creata e gestita dalla content company QMI.