Sky con Netflix, aumentano i prezzi dell'offerta: ecco quando cambieranno

Per molti rappresentava un'occasione unica per godere dell'offerta di entrambe le piattaforme a un prezzo conveniente, ma il risparmio sarà più ridotto

Nei giorni scorsi, Sky ha annunciato un aumento del pacchetto di offerta che include l'abbonamento con l'aggiunta di Netflix, che per alcuni clienti si applicherà a partire dal 1° marzo 2025, mentre per altri alla scadenza dell'attuale offerta sottoscritta.

Quando a metà ottobre Netflix aveva comunicato l'aumento di prezzo dei suoi piani di abbonamento, Sky aveva deciso di "incamerarlo" senza incrementi per i suoi abbonati all'offerta Intrattenimento plus, che comprende i contenuti di Sky (Sky Original, le serie, gli show, i documentari e le news di Sky) e Netflix. Tuttavia, ci saranno nuovi aumenti, anche se il risparmio rimarrà comunque.

I nuovi prezzi dell'offerta Sky & Netflix

Per l'iniziativa Intrattenimento plus con abbonamento residenziale Sky per adesioni avvenute fino al 3 febbraio 2021, il costo resterà invariato fino al 31 gennaio 2025 e aumenterà a partire dal 1° febbraio 2025.

L'offerta Intrattenimento plus con profilo Sky Open (senza un vincolo di permanenza minima) per le attivazioni dal 4 febbraio 2021, il costo resterà invariato fino al 28 febbraio 2025 e aumenterà a partire dal 1° marzo 2025.

"Netflix come cancellare account" la ricerca su Google cresce del 2,9% dopo lo stop alla condivisione password

Infine, per la modalità Intrattenimento plus con profilo Smart per adesioni dal 4 febbraio 2021, il costo aumenterà a partire dalla scadenza dell'attuale offerta Sky Smart, per entrambi i profili Sky Smart e Sky Open.

Seguendo queste nuove direttive, il prezzo dell'offerta Intrattenimento plus con il piano Netflix Premium (Full HD su 4 dispositivi) si aggiornerà a 17,99 euro al mese, mentre il prezzo dell'offerta Intrattenimento plus con il piano Netflix Standard (Full HD su 2 dispositivi) si aggiornerà a 11,99 euro al mese. L'abbonamento condiviso resta comunque più conveniente con un risparmio di due euro.