Sky: le uscite più interessanti di febbraio

In arrivo su Sky a febbraio 2021 tre serie cariche di tensione e attesi ritorni. Tra le uscite più interessanti, Raised by Wolves, la miniserie sci-fi di Ridley Scott nella quale il regista di Alien racconta una nuova umanità (su Kepler 22b) che nasce sulle ceneri di una distruzione già avvenuta (sulla Terra). Ci aspetta una (nuova) serie tedesca dalle tinte horror, Hausen. Infine ritroveremo Bryan Cranston, pronto a mentire, correre e urlare nella nuova serie drammatica Your Honor.

Raised by Wolves: una suggestiva immagine della serie

RAISED BY WOLVES - UNA NUOVA UMANITÀ

Raised by Wolves: Amanda Collin e Jordan Loughran

Ridley Scott mette la firma su questa serie sci-fi creata da Aaron Guzikowski.

La trama di Raised by Wolves, serie di 10 episodi da 45 minuti ciascuno, è ambientata in un futuro post apocalittico : nel 22° secolo due androidi, Madre e Padre, fuggono da una Terra devastata dalla guerra tra atei militanti e un ordine religioso di derivazione cristiana, improntato al culto di Sol e noto come i Mitraici. La loro speranza è di colonizzare il pianeta Kepler-22b. Infatti portano con sé embrioni umani con cui iniziare una nuova civiltà, ma dodici anni dopo, solo un bambino, Campion, è sopravvissuto. Mentre le prospettive per il futuro della colonia appaiono cupe, i tre sono scioccati nello scoprire che non sono gli unici rifugiati dalla Terra in questa parte dell'universo e gli androidi imparano che controllare le credenze degli esseri umani, è un compito arduo e insidioso.

Una curiosità legata alla serie è la scelta per le location di Raised by Wolves: la trama si svolge principalmente su Kepler22b, un pianeta potenzialmente abitabile ma comunque ostile. Dopo una lunga ricerca, la produzione ha optato per il Sudafrica, più precisamente sull'area del Western Cape, nei dintorni di Cape Town. Questa zona brulla e montagnosa ha fornito le ambientazioni perfette - al contempo desolate, ma affascinanti - per il pianeta colonizzato dagli esseri umani (e dagli androidi). Il primo appuntamento con questo ambizioso e visionario show targato HBO, sarà l'8 Febbraio alle 21.15 su Sky Atlantic e proseguirà ogni lunedì alla stessa ora.

HAUSEN

Locandina di Hausen

Già trasmesso su Sky Deutschland, arriva anche su Sky Atlantic Hausen, una Sky Original di genere mistery-horror . La miniserie di 8 puntate da 50 minuti circa ciascuna affronta la storia del sedicenne Juri, che dopo la morte di sua madre, si trasferisce con suo padre Jaschek in un fatiscente edificio prefabbricato alla periferia della città.

Mentre Jaschek cerca di costruire una nuova esistenza per se stesso e suo figlio, lavorando come custode dell'edificio, Juri scopre gradualmente che l'edificio ha una vita malvagia propria e si nutre della sofferenza dei suoi abitanti.

Ciò che rende ancora più misteriosa e inquietante la serie, è che è stata girata nell'estate del 2019 nell'ex ospedale governativo della RDT, nel quartiere Buch di Berlino e il regista ha dichiarato che si è ispirato al film del 1981 Possession, anch'esso girato a Berlino. Ma non solo: l'ispirazione per il progetto è in parte biografica. Questa "fiaba" dark debutterà il 20 febbraio alle 21.15 su Sky Atlantic .

YOUR HONOR

Your Honor: Bryan Cranston in una scena

Bryan Cranston è tornato: in Your Honor il celebre protagonista di Breaking Bad, interpreta Michael Desiato, un rispettato giudice di New Orleans che vive con il figlio Adam dopo la morte della moglie.

Nel giorno dell'anniversario della scomparsa di sua madre, Adam va a portare un mazzo di fiori nel luogo in cui lei è morta, una zona malfamata di New Orleans, quando viene avvicinato da una gang minacciosa. Il ragazzo, nel cercare di scappare, investe e uccide un motociclista che soltanto in seguito, quando confessa al padre l'accaduto, scopre essere il figlio di uno dei grandi boss criminali della città.

Padre e figlio si trovano così nella difficile condizione di doversi nascondere dalla legge ma, soprattutto, dalla mafia, e Michael dovrà compiere scelte difficilissime, disperate e conflittuali per un giudice che è sempre stato onesto, fino a quel momento.

La produzione della miniserie di 10 puntate era stata interrotta a Marzo dell'anno scorso a causa dell'emergenza sanitaria. Dopo essere stata ripresa i primi di ottobre 2020, si è conclusa a fine novembre dello stesso.

Your Honor debutterà su Sky Atlantic mercoledì 24 Febbraio alle 21.15 , con la messa in onda i primi due episodi.