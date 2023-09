Su Sky Documentaries una programmazione speciale dedicata a Spike Lee, a 60 anni dalla strage di Birmingham

Venerdì 15 settembre 2023 gli appassionati di Spike Lee si sintonizzeranno alle 21:15 su Sky Documentaries per una serata completamente dedicata al celebre regista statunitense. Ecco la programmazione speciale che prenderà il via con 4 Little Girls, il suo documentario d'esordio.

Sono passati 60 anni dalla strage di Birmingham, l'attentato che nella cittadina dell'Alabama il 15 settembre del 1963 causò la morte di quattro bambine - Addie Mae Collins, Cynthia Wesley, Carole Robertson di 14 anni e Carol Denise McNair di 11 anni - saltate in aria nella chiesa dove facevano catechismo; il brutale delitto fu opera di quattro membri del KKK, Thomas Blanton e Bobby Cherry, Frank Cash e Robert Chambliss, in risposta alla manifestazione per i diritti della comunità afroamericana alla quale anche i bambini e i ragazzi avevano partecipato nei giorni precedenti.

A 60 anni dalla strage, Sky Documentaries propone il documentario d'esordio di Spike Lee, 4 Little Girls. Il film raccoglie il commovente racconto di familiari e amici delle quattro ragazze che morirono nell'attentato ma ricostruisce anche un importante resoconto storico delle forze che negli anni Sessanta plasmarono i rapporti razziali a Birmingham - definita da Martin Luther King come la città più segregata degli Stati Uniti. Lo sdegno per l'attentato contribuì a sostenere l'approvazione del Civil Rights Act del 1964 da parte del Congresso degli Stati Uniti; The choirs keep singing of freedom, è infatti il finale di Birmingham sunday, la canzone che Joan Baez ha dedicato nel 1964 alla strage e che accompagna le prime immagini del documentario.

La programmazione prosegue alle 23.00 con un altro documentario del regista statunitense, il suo epico documentario pluripremiato, When The Levees Broke - L'uragano Katrina; un viaggio tra le macerie e i sopravvissuti di New Orleans dopo il devastante passaggio dell'uragano nell'agosto 2005, per cogliere lo spirito di collaborazione degli abitanti ma anche le colpe e le responsabilità del governo americano.

If God Is Willing and Da Creek Don't Rise - Distruzione e Rinascita - in onda il 22 settembre alle 23.00, è il documentario di quattro ore girato cinque anni dopo, quando Spike Lee è tornato a New Orleans, per verificare come si stessero attuando gli ambiziosi piani - tra angoscia e speranza - per reinventare Crescent City.

