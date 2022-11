Sky, dicembre 2022: le novità in catalogo tra film e serie tv

dicembre su Sky sarà un mese ricco di novità per il catalogo della piattaforma streaming: dall'ultima stagione di His Dark Materials al fantastico mondo di Harry Potter.

Sky ha appena annunciato in anteprima alcune delle novità relative ai titoli in arrivo nel catalogo di Sky Serie, Sky Cinema e Sky Atlantic nel mese di dicembre 2022: da Una spia tra Noi - Un amico leale fedele al nemico, all'ultima stagione di His Dark Materials, fino ai film di Harry Potter.

UNA SPIA TRA NOI - UN AMICO LEALE FEDELE AL NEMICO

Da venerdì 16 dicembre su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand: tratta dal bestseller del New York Times scritto dall'autore, storico e giornalista Ben Macintyre, la miniserie in sei episodi Una spia tra Noi - Un amico leale fedele al nemico è una avvincente spy story ambientata durante il picco della Guerra Fredda che racconta, drammatizzandola, la storia vera di Nicholas Elliott (Damian Lewis) e Kim Philby (Guy Pearce), due spie britanniche e amici di lunga data.

Philby è forse il più famoso disertore e agente sotto copertura per i sovietici della Storia. Quella raccontata nella miniserie è una storia di delicata duplicità, di lealtà, di fiducia e ovviamente di tradimento. Quello personale di Kim nei confronti di Nicholas e quello con implicazioni decisamente più grandi, quello verso la Patria. Un tradimento avvenuto all'apice della Guerra Fredda e che ha danneggiato gravemente non solo un'amicizia ma anche, soprattutto l'intelligence britannica e quella americana.

HIS DARK MATERIALS - ULTIMA STAGIONE

Da mercoledì 21 dicembre in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand: basato su "Il cannocchiale d'ambra", ultimo romanzo della premiata trilogia di Philip Pullman, il capitolo finale di questa epica serie fantasy targata HBO e BBC vedrà Lyra (Dafne Keen), la bambina della profezia, e Will (Amir Wilson), il portatore della "lama sottile" del secondo capitolo, viaggiare in un luogo oscuro da cui nessuno è mai tornato. Man mano che la grande guerra del padre di Lyra contro l'Autorità si avvicina, impareranno che salvare i mondi ha un prezzo terribile.

GIULIA VALENTINA NEL PAESE DELLE SERIE

Dal 1° dicembre, ogni primo del mese alle 21.00 su Sky Serie e in streaming su NOW: appassionatissima di serie tv, Giulia Valentina, content creator con circa 1M di followers su Instagram, conduce una rubrica mensile sul meglio delle serie in onda sui canali a brand Sky dedicati alle serie TV (Atlantic, Serie e Investigation), di cui diventa così il volto. Da uno studio esclusivo, accogliente e dal gusto ricercato ospita tutti gli appassionati come lei nel salotto delle serie Sky, raccontandole in anteprima attraverso materiali esclusivi, recap, curiosità.

In ogni puntata Giulia Valentina porterà gli spettatori nel mondo di Sky Atlantic, Sky Serie e Sky Investigation attraverso un'accurata selezione di titoli che rappresenteranno gli highlights del mese successivo, fornendo consigli di visione e proponendo diverse rubriche.

GOSSIP GIRL

Dal 2 dicembre in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand: con un episodio a settimana dato in contemporanea al debutto su HBO Max, torna l'iconico teen drama sulle scandalose vite dell'élite di Manhattan sviluppato dallo showrunner Joshua Safran, già sceneggiatore e produttore esecutivo dell'omonima serie originale.

Anche i nuovi episodi sono basati dai romanzi bestseller di Cecily von Ziegesar e sullo show originale sviluppato da Josh Schwartz e Stephanie Savage. La prima stagione ha debuttato nel 2021 ed è per intero disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW.

CREATURE GRANDI E PICCOLE - UN VETERINARIO DI PROVINCIA

Da sabato 3 dicembre su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibile anche on demand: la serie, basata sui romanzi di James Herriot e lanciata in occasione del 50° anniversario dalla pubblicazione del primo volume, racconta le vicende di tre veterinari che, a partire dal 1937, lavorano nelle Yorkshire Dales. Siegfried Farnon assume James Herriot nel suo studio veterinario a Skeldale House. Oltre a Siegfried e James, c'è il fratello minore di Siegfried, Tristan, e la signora Hall, la loro governante.

SKY CINEMA CHRISTMAS

Da giovedì 1 a sabato 31 dicembre 2022 su Sky Cinema Collection torna Sky Cinema Christmas, il canale giunto alla dodicesima edizione che offre una programmazione in linea con lo spirito delle feste con oltre 50 titoli, tra cui le prime visioni Chi ha incastrato Babbo Natale?, A Christmas Story Christmas (mar. 6 dic.) e 7 donne e un mistero (dom. 11 dic. ore 21.15 su Sky Cinema Uno e 21.45 su Sky Cinema Christmas).

Lo spirito delle feste si respira nelle storie classiche di Natale come: la pellicola tratta dal romanzo di Frances H. Burnett Il piccolo Lord con Rick Schroder e Alec Guinness; il cult del cinema fantastico Gremlins, diretto da Joe Dante e prodotto da Steven Spielberg. L'atmosfera natalizia non manca in film ormai irrinunciabili durante le festività, a cominciare dal romantico Serendipity - Quando l'amore è magia con Kate Beckinsale e John Cusack. E ancora: Dickens - L'uomo che inventò il Natale con Dan Stevens nei panni dello scrittore inglese che diede vita al classico della letteratura "Canto di Natale"; la commovente storia vera di un cane e del suo padrone, impersonato da Richard Gere, Hachiko - Il tuo migliore amico.

SKY CINEMA HARRY POTTER

Da venerdì 23 a sabato 31 dicembre 2022 su Sky Cinema Family arriva Harry Potter, in occasione della prima visione Animali Fantastici - I segreti di Silente (lun. 26 dic. ore 21.15 su Sky Cinema Uno e 21.45 su Sky Cinema Harry Potter). Il terzo capitolo della saga Animali fantastici, spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter, è stato uno dei maggiori incassi della stagione e vede come protagonisti Jude Law, Eddie Redmayne e Mads Mikkelsen.

Insieme ad Animali Fantastici - I segreti di Silente, torna sul canale il maghetto più amato del grande schermo con il franchise dagli incassi tra i più alti nella storia del cinema (oltre 8 miliardi di dollari in tutto il mondo) con gli 8 film della saga cinematografica di Harry Potter, nati dalla penna della scrittrice inglese J.K. Rowling e interpretati sul grande schermo da Daniel Radcliffe, insieme a Emma Watson nei panni di Hermione Granger, Rupert Grint in quelli di Ron Weasley, Alan Rickman in quelli dell'ambiguo Severus Piton e Robbie Coltrane, recentemente scomparso, in quelli dell'amabile Hagrid.

Era il 2001 quando uscì nelle sale il primo capitolo della saga, Harry Potter e la pietra filosofale diretto da Chris Columbus, che ottenne incassi record al box office e che narra la difficile infanzia del piccolo Harry nel mondo dei "babbani" e il suo arrivo alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. L'anno successivo uscì Harry Potter e la camera dei segreti diretto ancora da Columbus, in cui Harry, tornato alla scuola di magia dopo le vacanze, affronta una diabolica presenza che pietrifica le sue vittime e deve scoprire il terribile segreto di una stanza misteriosa.

Nel 2004 Alfonso Cuarón firmò la regia di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban conferendo all'ambientazione un'atmosfera più dark e alla narrazione un'impronta più adulta. Qui Harry deve affrontare il pericoloso criminale Sirius Black (Gary Oldman), appena evaso dalla prigione di Azkaban.

La regia venne affidata a Mike Newell per il quarto capitolo della saga, Harry Potter e il calice di fuoco, in cui tra tornei di magia, balli e turbamenti d'amore, Harry si prepara il ritorno dell'oscuro Voldemort (Ralph Fiennes). Harry Potter e l'ordine della Fenice segnò l'ingresso alla regia di David Yates, che diresse anche i successivi film. In questo quinto capitolo, prima che una profezia decida il suo destino, Harry scopre l'esistenza di un'associazione segreta che vuole uccidere Voldemort, il cui ritorno incombe su Hogwarts.

Era il 2009 quando uscì al cinema Harry Potter e il principe mezzosangue. In questa sesta avventura Harry trova un manuale misterioso appartenuto al Principe Mezzosangue tramite cui apprende i segreti della magia nera, ma per sconfiggere Voldemort avrà bisogno di un ricordo custodito dal professor Lumacorno (Jim Broadbent). Nel 2010 e 2011 si susseguirono in sala i capitoli finali, Harry Potter e i doni della morte - parte 1 e Harry Potter e i doni della morte - parte 2, in cui la sfida con Voldemort è alle porte e, per sconfiggerlo, Harry, Hermione e Ron devono trovare e distruggere gli horcrux, oggetti contenenti l'anima del Signore Oscuro.