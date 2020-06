Sky Cinema Classic: da oggi il canale dedicato ai grandi classici del cinema

Per celebrare i film e gli attori indimenticabili Sky Cinema Collection, per tutto il mese di giugno, propone Classic, una programmazione interamente dedicata ai grandi classici del cinema con oltre 100 film in programmazione sul canale e oltre 200 titoli disponibili da oggi on demand nella collezione dedicata disponibile su Sky e NOW TV.

Quando parliamo di classici non si può non pensare alla definizione che ne ha dato Italo Calvino: "un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire". Lui parlava di libri, ma una stessa definizione è facilmente estendibile anche al cinema, che nella sua lunga storia ha regalato storie immortali e interpretazioni divenute davvero iconiche. Si comincia oggi con una giornata interamente dedicata al grande Alberto Sordi nel giorno del centenario della sua nascita: in prima serata da non perdere il film Il medico della mutua di Luigi Zampa e a seguire Romanzo di un giovane povero di Ettore Scola.

Jean-Louis Trintignant e Vittorio Gassman in una scena de Il sorpasso

Un altro grande appuntamento è fissato per lunedì 29 giugno nel giorno del 20° anniversario della morte di Vittorio Gassman, che sarà celebrato anche con due suoi celebri film diretti da Dino Risi, Il sorpasso, con Jean-Louis Trintignant e Catherine Spaak, e I mostri con Ugo Tognazzi. In più, sempre il 29 giugno andrà in onda uno speciale realizzato dalla redazione di 100X100 Cinema condotto da Francesco Castelnuovo che ricorderà il grandissimo Vittorio con alcune personalità del mondo del cinema e non solo.

Inoltre, la programmazione pomeridiana dei weekend 20-21 e 27-28 giugno sarà tutta dedicata al Principe della Risata, il grande Antonio de Curtis, in arte Totò: tra i film proposti si segnalano ad esempio "Signori si nasce", "47 morto che parla", "I tartassati" e "Totò cerca casa". Oltre queste operazioni speciali, non mancheranno altre pietre miliari della storia del cinema, come ad esempio il poliziesco Il braccio violento della legge, il film di William Friedkin vincitore di 5 Oscar® con Gene Hackman; l'inimitabile capolavoro di Billy Wilder, premiato con 1 Oscar® e 3 Golden Globe, A qualcuno piace caldo con Marilyn Monroe, Jack Lemmon e Tony Curtis; La grande fuga, una delle colonne portanti del cinema bellico, con Steve McQueen e Charles Bronson; la versione restaurata del kolossal premiato con 7 Oscar® e 6 Golden Globe, Lawrence d'Arabia con Peter O'Toole, Anthony Quinn e Omar Sharif.

I 15 più bei film classici del cinema

Momenti di gloria

In arrivo anche il memorabile film con vincitore di 4 Oscar® e 1 Golden Globe, Momenti di gloria, con Ian Holm premiato al Festival di Cannes; la commedia di Vittorio De Sica, ispirata a un'opera di Eduardo De Filippo, Matrimonio all'italiana con Sophia Loren e Marcello Mastroianni; il kolossal storico-avventuroso "Alessandro il grande" con Richard Burton; e lo spettacolare kolossal "Khartoum" con Charlton Heston e Laurence Olivier.

La collection "Classic" è disponibile anche on demand su Sky e NOW TV con oltre 200 titoli, suddivisi in ulteriori aree tematiche per genere - Action, Suspense, Romance, Drama e Comedy - oltre quelle dedicate a Totò e Alberto Sordi, compresi i documentari "Siamo tutti Alberto Sordi?" e "Sono Gassman! Vittorio re della commedia" di Fabrizio Corallo in onda su Sky Arte.