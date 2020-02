Skianto: Filippo Timi stasera su Rai3, gli ospiti della seconda puntata sugli show anni '80

Filippo Timi torna stasera su Rai3, alle 21:40, con Skianto, il suo one man show televisivo spirato al fortunato spettacolo teatrale del 2014, un grande omaggio alla televisione che rilegge, con un linguaggio del tutto originale, due pietre miliari della storia della tv italiana: dopo Sanremo, stasera tocca ai grandi show del sabato sera degli anni 80.

Con la seconda puntata, intitolata Fantastico Show, torniamo negli anni 80, gli anni dei grandi show del sabato sera, dei balletti, dei costumi glitterati, dei colori forti. Ma dal punto di vista di Timi si affianca quello di sua cugina Daniella - protagonista dello spettacolo teatrale Skianto - "nata con la scatola cranica chiusa": un mondo solo all'apparenza impenetrabile, ma che nasconde meraviglie, dove tutto può succedere e i personaggi della tv si mescolano con quelli reali per creare universi fantastici e comuni insieme. L'immaginario misterioso di Daniella ci aiuta a dare voce a tutto quello che ci circonda, aprire nuove dimensioni. I punti di vista si moltiplicano e l'impossibile diventa possibile.

Tutto prende vita e, attraverso Timi e i suoi ospiti, scopriamo i pensieri e le emozioni delle Piccole Cose: ad interpretarle, oltre ad un gruppo di giovani attori, Paolo Calabresi e Lucia Mascino. Anche qui la musica è sempre in pieno stile Skianto con miscele improbabili tra Scialpi e Edith Piaf, Heather Parisi e i Nirvana sapientemente gestiti dalla direzione musicale di Fabio Frizzi. Le canzoni sono interpretate da Petra Magoni, che con la sua voce unica dà nuovi significati alle melodie e naviga con sicurezza tra gli accostamenti azzardati in duetto con Timi e da sola. Canta e "danza" con Filippo in questo Skianto Fantastico anche Ornella Vanoni in una versione inedita, e Alba Parietti gioca con Filippo uscendo completamente dalla sua "comfort zone". Torna sempre in vesti nuove e dissacranti Iaia Forte.