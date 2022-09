Da Skam e Prisma, Ludovico Bessegato in live oggi su Twitch nel Salotto Cinefilo di Movieplayer

Sarà Ludovico Bessegato l'ospite del Salotto Cinefilo di Movieplayer oggi in live su Twitch alle 18.00 in punto. Insieme a Valentina Ariete, il regista italiano ci parlerà della nuova serie Prisma, disponibile su Prime Video dal 21 settembre, ma anche dell'enorme successo avuto con Skam Italia, altra serie dedicata ai giovani tratta da un format norvegese di grande impatto.

Pietro Turano in SKAM Italia

Sia Skam Italia che Prisma sono romanzi di formazione che parlano di adolescenti. Giunta alla quinta stagione, il successo di Skam Italia non si affievolisce vista la capacità della serie di raccontare i grandi e piccoli drammi che costellano la fase della crescita. Disponibile dal 1 settembre su Netflix, la nuova stagione, composta da 10 episodi, si concentra su Elia (Francesco Centorame), che fatica ad accettare la bocciatura alla maturità mentre i suoi amici hanno intrapreso il percorso universitario. Gli storici protagonisti saranno affiancati da un nuovo gruppo di personaggi femminili, incontrati da Elia a scuola, tra cui Viola (Lea Gavino) e Asia (Nicole Rossi), due studentesse impegnate nella rappresentanza d'istituto.

Skam Italia 5, la recensione del finale: lotta al body shaming e bullismo nella stagione originale

Prisma: un primo piano di Mattia Carraro

Come rivela la nostra recensione di Prisma, la serie originale italiana Prime Video in 8 episodi ambientata a Latina, ruota intorno alla complessa relazione tra l'identità, le aspirazioni, l'aspetto fisico e gli orientamenti sessuali di un gruppo di adolescenti di Latina. Protagonisti del racconto sono due gemelli, Marco e Andrea (interpretati da Mattia Carrano), all'apparenza identici ma profondamente diversi nelle inquietudini che esprimono. Il loro percorso di scoperta di sé sarà gioioso e turbolento insieme e coinvolgerà allo stesso modo anche il loro numeroso gruppo di amici, tutti alla ricerca del proprio posto in un mondo in continuo cambiamento.