Siviglia-Roma, finale UEFA Europa League 2022/2023: dove vederla in chiaro e streaming

Stasera 31 maggio si gioca Siviglia-Roma, finale della UEFA Europa League 2022/2023: ecco come vederla in chiaro e in streaming e le probabili formazioni.

Siviglia-Roma è la partita in programma stasera, 31 maggio, alle 21:00, valida come finale della UEFA Europa League 2022/2023. Il match si disputa in campo neutro, la Puskas Arena di Budapest, in Ungheria, farà da cornice all'incontro. Ecco come seguire, in chiaro e in streaming, l'atto finale di questa manifestazione e le probabili formazioni.

Siviglia-Roma: dove vederla in TV

Siviglia-Roma sarà trasmessa su Rai 1 a partire dalle 21:00, gli abbonati a Sky potranno seguire l'incontro su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 4K (canale 213).

Siviglia-Roma: come seguirla in streaming

Siviglia-Roma sarà trasmessa in streaming da DAZN e su Sky Go e NOW per gli abbonati alle diverse piattaforme. L'incontro si potrà seguire in streaming anche gratuitamente grazie a Rai Play.

Siviglia-Roma: Telecronisti

La partita sarà raccontata sulla Rai da Alberto Rimedio, al suo fianco, come di consueto, ci sarà Antonio Di Gennaro.

La coppia composta da Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani commenterà il match su Sky

Per DAZN, infine, saranno le voci di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni a commentare le immagini che arrivano da Budapest.

Siviglia-Roma: probabili formazioni

SIVIGLIA: Bounou; Navas, Gudelj, Marcao, Telles; Fernando, Rakitic; Ocampos, Torres, Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho