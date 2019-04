Siti porno vietati ai minori in UK: Governo dice addio ai video per adulti

Da luglio, i minorenni non avranno più accesso ai siti porno grazie a una nuova legge del governo inglese per la salvaguardia dei più piccoli: scopriamola insieme.

Cambio di regole per il Regno Unito: il Governo della Gran Bretagna ha comunicato lo stop ai siti porno per i minori, grazie all'intervento del British Board of Film Classification (BBFC).

Le misure per la verifica dell'età degli utenti, per bloccare l'utilizzo dei siti pornografici ai minorenni, entrerà in vigore in Inghilterra il prossimo luglio: a partire dal 15 o ci si dimostrerà maggiorenni, o i contenuti per adulti saranno automaticamente bloccati. Se i siti non implementeranno la tecnologia per questa verifica, saranno impossibilitati a ricevere alcun pagamento e irraggiungibili dagli utenti britannici.

Il governo ha introdotto queste nuove regole per salvaguardare i bambini dai contenuti inappropriati. Tra i metodi di verifica ci saranno l'utilizzo di una carta di credito, l'immissione dei dati della carta d'identità o l'utilizzo di carte acquistabili nei negozi, dove la verifica sarà attivata con il controllo dei documenti dal vivo. Il ministro per il digitale Margot James ha dichiarato:

"I contenuti per adulti sono troppo facilmente raggiungibili anche dai più piccoli, l'introduzione di una verifica obbligatoria dell'età è la prima nel mondo e ci siamo presi del tempo per bilanciare il rispetto della privacy e la salvaguardia dei minori. Vogliamo che l'UK sia il posto più sicuro del mondo in cui navigare sul web, e queste leggi ci aiuteranno in questo scopo."

A occuparsi dell'applicazione di queste nuove regole sarà il British Board of Film Classification (BBFC), iniziativa presa con entusiasmo dalla direttrice del gruppo Internet Matters Carolyn Bunting:

"Siamo davvero contenti di vedere il governo scontrarsi con il problema della pornografia online, visto che i bambini vedono contenuti per i quali ancora non sono pronti e che quindi sono potenzialmente dannosi, specialmente se non ne parlano con nessuno."