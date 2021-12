Sissi: da stasera su Canale 5 la serie evento su Elisabetta di Baviera

Stasera su Canale 5 alle 21:40 prende il via Sissi, la miniserie evento dedicata alla leggendaria Elisabetta di Baviera.

Pop star e influencer del suo tempo, Sissi è un'icona che sembra avere fatto molti proseliti. Dal primo film muto del 1920 a questa miniserie evento, Sissi e la sua vita presso la corte di Vienna continuano a essere una notevole fonte di ispirazione. La serie evento che ne racconta la storia vede protagonisti due giovani amanti, combattuti tra desideri personali e lotte di potere politico. Una rilettura ineccepibile della figura storica, perfetta sia per chi non abbia mai avuto occasioni di vedere le tante trasposizione cinematografiche e televisive sin qui realizzate, sia per chi ha amato i film con l'indimenticata Romy Schneider.

La Sissi raffigurata dalla serie è pensata per nuova generazione di spettatori, che anche da un period drama si attende sesso e passione, azione, location, costumi sontuosi, acconciature e trucco perfetti, rispetto della verità storica: ovvero, l'amore matto e disperatissimo tra Sissi e Franz. La donna più bella d'Europa, che combatte contro i severi e, talvolta, crudeli dettami di corte e per i suoi ideali. E Franz, un uomo che dietro la facciata di rigoroso sovrano dell'Impero Austro-Ungarico, cela un turbinio di emozioni e sentimenti.

Sissi narra quindi la vicenda di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, originale mix tra un maschiaccio e una Principessa vissuta alla fine del XIX secolo, che si innamora perdutamente dell'Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe I. E che solo dopo il matrimonio capirà che la vita alla corte asburgica di Vienna non è quello che si aspettava.

Ecco il promo di Sissi, visibile in contemporanea anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Composta da sei episodi di un'ora, è incentrata sul rapporto tra la coppia reale. Il ruolo dell'Imperatrice Elisabetta è stato affidato all'emergente svizzero-americana Dominique Devenport, mentre l'Imperatore Franz è impersonato dal tedesco Jannik Schümann.