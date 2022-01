Sissi: Dominique Devenport sui suoi capelli nella serie: "Ci mettevo un'ora per prepararmi"

Dominique Devenport ha recentemente parlato della preparazione necessaria ad acconciare i suoi capelli per la nuova serie Sissi: 'Ci mettevo un'ora per prepararmi'.

Dominique Devenport, durante una recente intervista di TV Sorrisi e Canzoni, ha parlato per la prima volta del processo di preparazione a cui si sottoponeva, al fine di calarsi nei panni del personaggio della principessa Sissi, durante le riprese dell'omonima serie televisiva tedesca.

La Devenport, a proposito della sua acconciatura, ha dichiarato: "Sul set mettevo una parrucca molto lunga e sotto avevo anche le extension. Per prepararmi impiegavo un'ora e mezza, fra trucco e parrucco. Mi sa che la vera Sissi ci metteva lo stesso tempo visto che aveva davvero i capelli lunghissimi."

"Per quanto riguarda il mio personaggio, Sissi, mi sento di dire che non era scontato ai suoi tempi che la vita di una donna nella sua posizione deviasse dai canoni prestabiliti." Ha continuato l'attrice. "Invece lei ha imposto la sua volontà. L'unica cosa che poteva fare una donna del suo rango era sostenere il marito e fare figli: i bisogni e i desideri di una persona di quel livello passavano in secondo piano."

"Ma Sissi non si è accontentata: si sentiva a disagio, voleva assecondare i suoi desideri e... ci è riuscita. Mi piace questo personaggio perché è una ribelle con una forte connessione con se stessa che combatte per quello in cui crede e per i suoi diritti." ha concluso Dominique Devenport.