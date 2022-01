Sissi: anticipazioni dell'ultima puntata, in TV stasera su Canale 5

Sissi, la serie tv evento che racconta la storia, in chiave moderna, della leggendaria sovrana dell'Impero Austro-Ungarico, torna stasera su Canale 5 in prima serata.

Scopriamo dalle anticipazioni dell'ultima puntata che Franz parte per la Lombardia per soffocare le insurrezioni mentre Sissi si prende cura dei feriti che tornano dal fronte. Tra questi, il Conte Grunne a cui viene amputato un braccio.

La guerra però non è il solo momento difficile: una tragedia colpisce duramente la coppia imperiale, e mentre Sissi sprofonda nel più totale sconforto, Franz si chiude in un dolente e cupo silenzio.

Ecco il promo con le immagini dell'ultimo episodio di stagione, visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

La serie tv Sissi narra la vicenda di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, originale mix tra un maschiaccio e una Principessa vissuta alla fine del XIX secolo, che si innamora perdutamente dell'Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe I. E che solo dopo il matrimonio capirà che la vita alla corte asburgica di Vienna non è quello che si aspettava.

Composta da sei episodi di un'ora, la prima stagione è incentrata sul rapporto tra la coppia reale. Il ruolo dell'Imperatrice Elisabetta è stato affidato all'emergente svizzero-americana Dominique Devenport, mentre l'Imperatore Franz è impersonato dal tedesco Jannik Schümann.

E per i fan della serie ci sono buone notizie: Sissi tornerà infatti con una seconda stagione, che verrà girata, andamento del virus permettendo, durante la primavera.