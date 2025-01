Sinner vince gli Australian Open 2025: dove rivedere il match contro il tedesco Zverev

Sinner batte Zverez per tre set a zero e conquista il suo terzo Grande Slam in meno di due anni ad alti livelli, un grandissimo traguardo per l'atleta italiano che continua a fare al storia

Un Super-Sinner batte Alexander Zverev in tre set: 6-3 7-6 (4) 6-3. L'atleta italiano dopo una gara durata 2h e 40 minuti è riuscito a superare il tedesco che non sembra essere mai stato dentro il match, durante il quale la brillantezza atletica di Sinner ha prevalso.

Sinner con questa vittoria alza il suo Terzo Slam dopo dopo l'US Open e l'Australian Open dello scorso anno che ha riconfermato la sua vittoria. A spingere in finale Zverev contro il campione nostrano è stato il ritiro di Djokovic in semifinale.

Invece, Sinner, prima di battere l'americano Ben Shelton in semifinale, il nostro Jannik Sinner in questi Australian Open 2025 ha avuto un percorso netto in tabellone battendo Jarry all'esordio, sbarazzandosi poi nei turni successivi di Schoolkate, Giron, Rune e De Minaur.

Dove rivedere la finale di Sinner degli Australian Open

Per chi si fosse perso la vittoria di Sinner contro Zverev nella finale degli Australian Open, è possibile rivederla in streaming su Discovery+, DAZN, SkyGo e Now TV. Ricordiamo che il match è andato in scena oggi a partire della 9:30 del mattino con Jannik Sinner e Alexander Zverev che sono scesi in campo per affrontarsi nella finalissima degli Australian Open 2025.

Challengers, il tennis e una serata romana insieme a Zendaya e Josh O'Connor

La diretta si poteva seguire gratis in tv in chiaro sul canale Nove e in live-streaming sul sito ufficiale di Nove, ma anche su Eurosport (canali Sky 210 e 211) attraverso gli stessi canali che trovate elencati nell'articolo.