Sinner-Rublev oggi: orario, dove vederla in chiaro e precedenti

Jannik Sinner sfida Andrey Rublev nei quarti di finale degli Internazionali di Roma 2026: ecco a che ora si gioca, dove vedere il match in tv e streaming e i precedenti tra i due.

Grande attesa agli Internazionali d'Italia per il quarto di finale tra Jannik Sinner e Andrey Rublev. Il numero uno del mondo torna sul Campo Centrale del Foro Italico a caccia della semifinale nel torneo di casa, spinto dal pubblico romano e da una stagione che continua a regalare record al tennis italiano.

Sarà l'undicesimo confronto tra i due giocatori, il primo sulla terra rossa di Roma, in una sfida che negli ultimi anni ha spesso regalato spettacolo e partite di altissimo livello. Il numero 1 del mondo, spinto dal pubblico di casa, cerca il pass per la semifinale, obiettivo già raggiunto da Luciano Darderi che questa notte ha battuto lo spagnolo Rafael Jodar in una partita di oltre tre ore e finita dopo le 2 di notte al terzo set.

I precedenti tra Sinner e Andrey Rublev: Jannik conduce 7-3

Quella di oggi sarà l'undicesima sfida tra i due talenti. Ecco i numeri del loro storico:

Bilancio totale: 7 vittorie per Sinner, 3 per Rublev.

7 vittorie per Sinner, 3 per Rublev. Sulla terra battuta: 5° confronto sul rosso. Sinner conduce 3-1 (l'unica vittoria di Rublev sulla terra arrivò per ritiro dell'azzurro al Roland Garros 2022).

5° confronto sul rosso. Sinner conduce (l'unica vittoria di Rublev sulla terra arrivò per ritiro dell'azzurro al Roland Garros 2022). L'ultimo incontro: Risale agli ottavi del Roland Garros 2025 , dove Jannik si è imposto nettamente in tre set.

Risale agli ottavi del , dove Jannik si è imposto nettamente in tre set. Curiosità: Delle 3 vittorie di Rublev, ben due sono arrivate a causa di ritiri fisici di Sinner (Vienna 2020 e Parigi 2022). L'unica vittoria "sul campo" del russo negli ultimi anni è stata ai quarti di Montreal 2024.

Andrey Rublev

Il cammino dei due tennisti nel torneo: chi hanno battuto agli ottavi

Entrambi i tennisti arrivano ai quarti dopo un percorso solido sui campi del Foro Italico:

Jannik Sinner: Dopo aver superato Ofner e Popyrin nei primi turni, Jannik ha vinto il derby italiano agli ottavi contro Pellegrino , confermando una condizione fisica eccellente.

Dopo aver superato Ofner e Popyrin nei primi turni, Jannik ha vinto il derby italiano agli ottavi contro , confermando una condizione fisica eccellente. Andrey Rublev: Il russo (testa di serie n.12) ha mostrato la sua solita grinta eliminando in sequenza Kecmanovic e Davidovich Fokina, per poi superare Basilashvili negli ottavi di finale.

Jannik Sinner

Programma e orari: quando giocano

Il match è programmato come apertura della sessione diurna sul campo principale.

Data: Oggi, Giovedì 14 maggio 2026

Oggi, Giovedì 14 maggio 2026 Sede: Campo Centrale, Foro Italico (Roma)

Campo Centrale, Foro Italico (Roma) Orario d'inizio: Ore 13:00

Dove vedere Sinner-Rublev in TV e Streaming

La sfida sarà ampiamente coperta sia via satellite che in modalità gratuita:

In chiaro (Gratis)

TV: Su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).

Su (canale 8 del digitale terrestre). Streaming: Sul sito ufficiale di tv8.it.

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