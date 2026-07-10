Sinner-Djokovic: dove vedere in TV, streaming e orario della semifinale di Wimbledon 2026

Sinner-Djokovic, ecco dove vedere la semifinale di Wimbledon 2026 in TV e streaming, l'orario del match e i canali che trasmetteranno la sfida anche in chiaro.

Jannik Sinner torna protagonista sul Centre Court per affrontare Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon 2026, una sfida che mette in palio l'accesso alla finalissima dello Slam londinese. L'incontro è tra gli eventi sportivi più attesi dell'anno e sarà visibile non solo sui canali Sky, ma anche gratuitamente in chiaro. Ecco dove vedere la partita in TV e streaming, l'orario d'inizio e tutte le informazioni utili per seguire il big match.

Il cammino di Sinner e Djokovic verso la semifinale

Il cammino del campione altoatesino verso la semifinale è stato un crescendo di solidità mentale e cinismo, caratteristiche tipiche del vero numero uno del mondo. Sinner ha iniziato il suo torneo superando all'esordio il serbo Miomir Kecmanović, per poi archiviare la pratica del secondo turno battendo in tre set il portoghese Nuno Borges.

Jannik Sinner e Novak Djokovic

Al terzo turno l'azzurro ha dovuto sudare più del previsto contro lo statunitense Jenson Brooksby, ma è riuscito a imporsi alla distanza prima di regalarsi un quarto di finale agevole liquidando la sorpresa giapponese Shintaro Mochizuki. Nei quarti di finale, infine, Jannik ha completato l'opera superando lo spauracchio tedesco Jan-Lennard Struff, un successo che gli ha spalancato le porte del Centrale per l'attesissimo scontro con Djokovic.

Dall'altra parte della rete ci sarà Novak Djokovic, campione che a Wimbledon ha scritto pagine di storia e che ancora una volta ha saputo alzare il livello nei momenti decisivi del torneo. Il 24 volte campione Slam ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie, soprattutto nei quarti di finale, confermando però un cuore e una tenuta fisica d'acciaio nonostante i 39 anni: Vittorie in successione contro Wu, Tsitsipas, Rinderknech e Safiullin. Nei quarti di finale è stato protagonista di una vera e propria maratona di oltre 5 ore per piegare la resistenza del canadese Félix Auger-Aliassime.

Dove vedere Sinner-Djokovic in tv e streaming e a che ora

L'attesa sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, valida per un posto nella finale di Wimbledon 2026, sarà trasmessa anche in chiaro su TV8. L'incontro è il secondo in programma sul Centre Court dopo la prima semifinale tra Alexander Zverev e Arthur Fery, con inizio previsto non prima delle 17:30, salvo variazioni legate alla durata del match precedente.

La decisione di Sky rappresenta un'eccezione rispetto all'esclusiva detenuta sull'intero torneo e consentirà a milioni di spettatori di seguire gratuitamente uno degli eventi sportivi più importanti dell'estate. La semifinale sarà trasmessa:

In chiaro su TV8 (solo Sinner-Djokovic);

(solo Sinner-Djokovic); Sky Sport Uno ;

; Sky Sport Tennis ;

; Sky Sport 4K.

Lotreaming live sarà disponibile su:

tv8.it (solo per la semifinale Sinner-Djokovic);

(solo per la semifinale Sinner-Djokovic); Sky Go ;

; NOW.

Sky ha inoltre annunciato che anche la finale maschile di Wimbledon sarà trasmessa in chiaro su TV8, indipendentemente dall'eventuale presenza di Jannik Sinner. Una scelta che testimonia la volontà dell'emittente di rendere accessibili a un pubblico sempre più ampio gli appuntamenti più prestigiosi del torneo londinese.