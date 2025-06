Sinner contro Bublik oggi mercoledì 4 giugno al Roland Garros: orario, diretta TV e streaming del match

Dopo la splendida vittoria su Andrey Rublev, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo oggi, mercoledì 4 giugno, per i quarti di finale del Roland Garros 2025. L'altoatesino sfiderà il kazako Alexander Bublik in un match che promette spettacolo e che mette in palio la semifinale contro il vincente del big match serale tra Novak Djokovic e Alexander Zverev.

L'orario del match Sinner-Bublik

La sfida tra Sinner e Bublik è inserita nel programma mattutino del campo centrale Philippe Chatrier. L'incontro inizierà non prima delle ore 14:00, ma l'orario potrebbe slittare a seconda della durata dei due match precedenti della sessione mattutina, che partirà alle ore 11:00.

Il cammino dei due sfidanti al Roland Garros 2025

Jannik Sinner ha fin qui dominato il torneo parigino, vincendo tutti gli incontri senza perdere nemmeno un set:

1° turno: vittoria su Artur Rinderknech

2° turno: vittoria su Richard Gasquet

3° turno: vittoria su Jiri Lehecka

Ottavi di finale: successo netto su Andrey Rublev

Alexander Bublik, invece, ha sorpreso tutti con un tennis solido e continuo:

1° turno: vittoria su James Duckworth

2° turno: vittoria su Alex de Minaur (in quattro set)

3° turno: successo contro Rocha

Ottavi di finale: eliminato Jack Draper

Sinner e Bublik a Miami

Dove vedere il match

Il match sarà trasmesso in diretta su Eurosport, disponibile per gli abbonati sia su Sky (canale 210) che su DAZN, oltre che in streaming su Discovery+, Sky GO, NOW, DAZN e Timvision. Non è prevista alcuna trasmissione in chiaro.

I precedenti tra Sinner e Bublik

Quella di oggi sarà la quinta sfida tra Jannik Sinner e Alexander Bublik. I precedenti sono favorevoli all'azzurro, avanti 3-1:

Dubai: vittoria Sinner 2-1 (2021)

Miami: vittoria Sinner 2-0 (2021)

Den Bosch: vittoria Sinner 2-0 (2022)

Halle: vittoria Bublik (Sinner si ritirò per infortunio) (2023

Da segnalare che mai si sono affrontati sulla terra battuta, condizione che potrebbe rimescolare leggermente le carte in tavola.

Il programma completo di mercoledì 4 giugno sul Philippe Chatrier