Sinner-Alcaraz, oggi finale Six Kings Slam: orario e dove vederla in tv e streaming

La sfida infinita tra il numero 1 e 2 al mondo si rinnova a Riad per il titolo del Six Kings Slam. L'italiano detentore punta al bis contro lo spagnolo: a che ora e dove guardare il match.

Sarà ancora una volta Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, il duello che sta infiammando il tennis mondiale, a decidere il vincitore del lussuosissimo torneo esibizione Six Kings Slam 2025 a Riad. L'atteso remake della finale dell'anno scorso, vinta dall'italiano, andrà in scena oggi. Ecco a che ora vederla e come seguirla in chiaro e in streaming

Dove e quando vedere la finale dei Sincaraz

La finale del Six Kings Slam, torneo d'esibizione, vedrà sfidarsi Jannik Sinner e Carlos Alcaraz oggi, sabato 18 ottobre 2025, non prima delle ore 20:00 italiane. Il match sarà il secondo in programma, dopo la finale per il terzo posto tra Novak Djokovic e Taylor Fritz, prevista alle 18:30. La partita non sarà trasmessa in chiaro, ma sarà visibile in esclusiva streaming su Netflix. Non è prevista alcuna messa in onda sui canali televisivi tradizionali.

L'uomo da sei milioni di dollari

Il Six Kings Slam non è solo prestigio, ma anche un affare milionario. Il montepremi complessivo del torneo è di oltre 15 milioni di dollari. Nello specifico:

Gettone di presenza: Ogni giocatore riceve 1,5 milioni di dollari solo per la partecipazione.

Ogni giocatore riceve solo per la partecipazione. Premio per il vincitore: Chi alza il trofeo si assicura un assegno da ben 6 milioni di dollari, la cifra più alta mai assegnata per una singola vittoria nel tennis.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz

I precedenti ufficiali tra Sinner e Alcaraz

Quella di stasera è la seconda finale consecutiva al Six Kings Slam tra i due giovani campioni, ma i precedenti ufficiali tra il numero 1 (Alcaraz) e il numero 2 (Sinner) al mondo, che non includono gli incontri di esibizione, rimangono tra i più seguiti.

Attualmente, il bilancio negli scontri diretti ATP vede Alcaraz in vantaggio con 10 vittorie a 5 su Sinner.

su Sinner. Lo spagnolo ha vinto quattro degli ultimi cinque incontri ufficiali disputati nel 2025, inclusa la finale dello US Open.

Tuttavia, Sinner è il detentore del titolo a Riad, avendo trionfato proprio su Alcaraz l'anno scorso (con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-3).

Sinner arriva in finale dopo aver dominato Djokovic in semifinale (6-4, 6-2), mentre Alcaraz ha superato Taylor Fritz in due set. Tutto è pronto per un nuovo, imperdibile capitolo della rivalità Sincaraz che promette scintille e spettacolo all'ABN Arena di Riad.

Come funziona il Six Kings Slam

Il torneo non è un evento ufficiale del circuito ATP e pertanto non assegna punti validi per il ranking mondiale. Si tratta invece di un lussuoso torneo-esibizione che si svolge sul cemento indoor dell'ANB Arena, con l'obiettivo di portare lo sport di altissimo livello nel cuore del Medio Oriente. L'evento è organizzato con la collaborazione di IMG e rientra nel vasto festival di intrattenimento della Riyadh Season. I "Sei Re" di questa edizione sono: