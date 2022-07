Sinfonie Urbane: l'installazione artistica nel cuore di Roma il 14 luglio

Il 14 luglio 2022 dalle 21.30 alle 02.00 del mattino, nel quartiere di Corviale - per la precisione, nella zona antistante la piazzetta del "Piacca", situata all'altezza di Via Marino Mazzacurati, 89 - ci sarà l'evento di presentazione del docu-mapping "Sinfonie Urbane - Docu-mapping Sinfonico in Tre Movimenti", creato e diretto dal duo JAB, formato da Giuliano Giacomelli e Lorenzo Giovenga con la direzione creativa di Valerio Ciampicacigli.

Il progetto, nato grazie alla vittoria del Bando delle Idee VITAMINA G, è prodotto dall'Associazione Periferie Proiettate, insieme alla casa di produzione Daitona, dai producer Lorenzo Lazzarini, Valentina Signorelli e Lorenzo Giovenga, in collaborazione con RAI CINEMA e in collaborazione con l'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA.

Tale evento consiste nella proiezione, su 4 facciate degli edifici di Corviale, del docu-mapping sopra-citato.

Il docu-mapping - termine coniato dal duo JAB e dal direttore artistico Valerio Ciampicacigli (creative producer e direttore creativo) - è una fusione tra documentario e videomapping.

Il videomapping - che consiste in una proiezione che sfrutta le architetture presenti sul territorio interagendo e fondendosi con esse - ha infatti, solitamente, carattere puramente estetico ed artistico. Per la prima volta, invece, questi elementi andranno ad integrarsi con quelli del documentario: ad essere proiettato, e adattato nella forma di videomapping, sarà un estratto del documentario "Sinfonie Urbane - Docu-mapping Sinfonico in Tre Movimenti", realizzato nel corso del 2021 dal duo JAB.

L'estratto ha una durata di circa 12 minuti, e sarà proiettato in loop - accompagnato dalla sua traccia audio - dal calare del sole fino a tarda notte. Non saranno presenti sedie, né palchi: il pubblico godrà dell'esperienza come se si trovasse all'interno di un museo. Potrà osservare e ascoltare il docu-mapping da diverse angolazioni, camminando per le vie del quartiere e consumando cibi e bevande forniti dai Food Truck che si troveranno sul luogo appositamente per l'evento.

Prima dell'inizio della proiezione interverranno, a presentare l'evento, i principali partner del progetto: Regione Lazio, Vitamina G, Rai Cinema, Sapienza Università di Roma.