Simona Ventura sposa Giovanni Terzi: "Mi è stato vicino in momenti difficili"

Simona Ventura si sposa con il suo compagno Giovanni Terzi, il grande amore che le è stato vicino in un momento molto difficile, sia nella vita privata che quella professionale.

Simona Ventura ha svelato la sua scelta durante un'intervista a Corriere Della Sera, dove ha parlato del compagno, il grande amore della sua vita: "Insieme ai miei figli è stato il motore del cambiamento. Dopo l'incidente di Niccolò sono tornata ad essere una persona positiva. Certi eventi arrivano per farti capire tante cose, i traumi sono segnali. È Giovanni è stato un dono del cielo. È un amore bello e inaspettato. E' un uomo colto e profondo. E soprattutto non ci giudichiamo, ci accettiamo così come siamo"

Da tempo ormai Simona Ventura non nasconde il suo grande amore per Giovanni Terzi, che le è stato vicino in momenti molto duri per lei, come il grave incidente del figlio Niccolò e una fase di stallo nella sua carriera:"Ero andata in apnea. Non mi apprezzavo, non avevo più fiducia in me stessa. Non avevo più il coraggio di rischiare. Io,che ho sempre gettato il cuore oltre l'ostacolo ,non venivo considerata una risorsa ma un problema . Si preferiva scegliere personalità più gestibili. E piano piano mi chiudevo in un angolo"

Una nuova rinascita per Simona Ventura, che tornerà presto su Rai2 con un nuovo programma, La domenica Ventura, programma di calcio che andrà in onda tutte le domeniche: "Il giornalismo sportivo è il fil rouge della mia vita e della mia carriera. Non ho mai smesso di leggere tre quotidiani sportivi ogni giorno. Mi appassiona e mi diverte. Sono felice perché c'è molta collaborazione con Rai sport e non succedeva da anni: per me includere è fondamentale"

Da quanto ha affermato, Simona Ventura vorrebbe il suo ex marito Stefano Bettarini nel suo nuovo programma come opinionista. Tra di loro, dopo tempi burrascosi, è nato un rapporto di amicizia e complicità, dovuto anche al bene dei loro figli: "Sono tornata ad avere un bel rapporto con la mia famiglia. Voglio godermi i miei genitori, entrambi ottantenni, sono tornata ad avere mia sorella accanto e sono felice; i miei figli mi sono vicini e provano a realizzare i loro sogni. Quanto a Stefano vorrei averlo opinionista nel programma: Stefano è il mio amuleto, in Temptation Island é stato fondamentale"