Simon Yam è stato accoltellato in Cina, la star di Tomb Raider non è in pericolo

Simon Yam è stato accoltellato durante una presentazione che si stava svolgendo a Zhongshan, nella provincia di Guangdong, e prevedeva un intervento della star di Hong Kong apparsa in film hollywoodiani come Tomb Raider,

L'attore, secondo quanto riporta Variety, è attualmente ricoverato in ospedale e le sue condizioni non sarebbero gravi.

L'attore Simon Yam era ospite dell'inaugurazione di una sede della Beijin Easyome, quando un uomo è corso sul palco e lo ha aggredito. La star è stata colpita allo stomaco ed è stata ferita a un braccio.

Il suo manager, Lester Mo Gee-man della Emperor Entertainment, ha dichiarato: "La ferita nell'area addominale ha causato dei danni minori agli organi interni che sono stati riparati. Le ferite alla mano destra sono state medicate. Sta riposando ed è in condizioni stabili".

Per ora i medici non hanno svelato se verrà dimesso dall'ospedale o ritornerà a breve a Hong Kong.

I video condivisi sulle piattaforme social cinesi rivelano che gli addetti alla sicurezza sono intervenuti dopo pochi secondi. Yam è sempre rimasto vigile e non ha perso i sensi.

La polizia di Zhongshan non ha ancora identificato l'aggressore o scoperto il motivo dell'aggressione.

Yam ha recitato recentemente nel thriller coreano The Thieves e in film come Election, Exiled e SPL - Sha Po Lang.