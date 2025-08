Simon Coleman 2 stasera su Rai 1: cast e anticipazioni della trama degli episodi del 5 agosto

Simon Coleman torna su Rai 1 che trasmetterà sei episodi da 45 minuti, in onda il 5, 6 e 12 agosto, dopo i tre film per la TV che avevano composto la prima stagione.

Questa sera, 5 agosto, Simon Coleman - il poliziotto francese diviso tra indagini e nipotini - torna in prima visione assoluta su Rai 1 alle 21:30, con una seconda stagione che ci farà compagnia per tre serate. I primi due episodi andranno in onda oggi e domani, 6 agosto, mentre il gran finale è atteso per martedì 12 agosto. La serie franco-belga vede protagonista Jean-Michel Tinivelli nei panni del carismatico investigatore.

Simon Coleman sinossi della serie e trama degli episodi di questa sera

Capitano di polizia, ha scelto di trasferirsi in provincia per stare accanto ai tre nipoti, rimasti tragicamente orfani. Qui Simon è riuscito a integrarsi e a conquistare la stima dei colleghi. Tra un'indagine e l'altra, che risolve grazie al suo straordinario intuito, deve trovare il giusto equilibrio tra vita familiare e professionale. Gli adorati e vivaci nipoti, di cui si prende cura, regalano al capitano la serenità e la forza necessaria ad andare avanti nella sua impegnativa professione.

Episodio 1 - Proiettile vagante

Durante una partita di paintball, il dirigente di una società viene ucciso. Dopo i primi accertamenti, Simon capisce subito che dietro l'omicidio c'è una vendetta. Nel frattempo, a casa, si avvicina la Festa della Mamma e Sam è triste perché non può festeggiarla. Simon, però, trova un'idea speciale per rimediare.

Simon Coleman con i nipoti

Episodio 2 - Dolci amari

Questa volta il capitano di polizia indaga su un rapimento ed un omicidio: il pasticcere Hugo, marito della proprietaria di una rinomata pasticceria, viene rapito e poco dopo ritrovato privo di sensi accanto al corpo senza vita del suo amico Axel. Intanto, a casa, Simon conosce Camille, il fidanzato di Violette, che ormai sta crescendo.

Cast della serie franco-belga