Simon Coleman 2 su Rai 1, le anticipazioni di stasera: un omicidio inaspettato e un mistero da risolvere

Questa sera, mercoledì 6 agosto, torna in prima visione assoluta su Rai 1 alle 21:30 Simon Coleman, il poliziotto francese diviso tra indagini e nipotini. La seconda stagione ci terrà compagnia per tre serate, dopo la puntata di ieri, il gran finale è previsto per martedì 12 agosto. La serie franco-belga vede protagonista Jean-Michel Tinivelli nei panni del carismatico investigatore.

Simon Coleman sinossi della serie e trama degli episodi di questa sera

Capitano di polizia, ha scelto di trasferirsi in provincia per stare accanto ai tre nipoti, rimasti tragicamente orfani. Qui Simon è riuscito a integrarsi e a conquistare la stima dei colleghi. Tra un'indagine e l'altra, che risolve grazie al suo straordinario intuito, deve trovare il giusto equilibrio tra vita familiare e professionale. Gli adorati e vivaci nipoti, di cui si prende cura, regalano al capitano la serenità e la forza necessaria ad andare avanti nella sua impegnativa professione.

Episodio 3 - Le apparenze ingannano

In una rinomata clinica estetica, due addetti alle pulizie fanno una scoperta agghiacciante: ai piedi dell'edificio giace il corpo senza vita di Mathias Deresz, celebre chirurgo plastico, apparentemente precipitato dall'alto. L'ispettore Simon e la collega Chloé vengono chiamati a indagare e, fin dai primi istanti, intuiscono che qualcosa non quadra: l'ambiente impeccabile della clinica sembra celare rivalità sotterranee, ipocrisie e segreti ben custoditi.

Amato dai clienti ma temuto da colleghi e dirigenti, Deresz aveva molti lati oscuri pronti a emergere. Mentre Simon si immerge in un'indagine complessa, a casa si consuma un equivoco: le ragazze, interpretando male un biglietto trovato nella giacca del padre, decidono di cacciare la povera Corinne, convinte di proteggere la famiglia. Ma la verità, sia sul caso che sulla vita privata, si rivelerà molto più intricata di quanto sembri.

Episodio 4 - Requiem per un Don Giovanni

Una lussuosa villa apparentemente disabitata si trasforma in scena del crimine quando, al rientro da un weekend fuori città, i proprietari trovano il corpo senza vita di Lionel, agente immobiliare specializzato in abitazioni di prestigio. Incaricato della vendita dell'immobile, l'uomo usava in realtà la proprietà come luogo per incontri galanti, presentandosi alle sue amanti come un affascinante CEO milionario.

Dietro l'immagine patinata che mostrava su un'app di incontri, Lionel nascondeva un uomo capace di costruire la propria fortuna approfittando dei beni dei clienti e intrecciando relazioni basate su menzogne. Simon e Chloé si muovono in un ambiente dove ogni identità può essere creata a piacimento e ogni legame sentimentale può celare un movente. Ma per Simon, la vera preoccupazione è un'altra: la scoperta che Violette frequenta un ragazzo molto più grande di lei, aprendo un nuovo fronte di tensione nella sua vita privata

