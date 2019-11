Silvio Muccino falegname? Arriva la smentita: "È una fake news"

Silvio Muccino ora fa il falegname? Assolutamente no: la smentita arriva a poche ore dalla notizia che aveva scosso il mondo italiano dell'entertainment e che era stata diffusa dal settimanale Chi.

È la sua agenzia, la CDA Studio Di Nardo, a chiarire che si tratta di fake news e niente più: "E' una fake news, non si è mai ritirato dal Cinema, non ha aperto una falegnameria e sta valutando molti progetti cinematografici". Con poche parole si chiude così quello che sembrava già destinato a diventare il caso della settimana. E pensare che il quadretto idilliaco era già stato dipinto alla perfezione: il settimanale infatti parlava addirittura del successo raggiunto da Silvio Muccino con il mobilificio aperto in Umbria, dove lo volevano trasferito, con tanto di mobili per cui gli acquirenti erano pronti a fare a botte. Di vero, però, non c'è niente.

La sola cosa certa in tutto questo è che in effetti, mentre il fratello maggiore, Gabriele Muccino, continua a sfornare film per il pubblico italiano - sarà al cinema dal 13 febbraio con I migliori anni della nostra vita - Silvio, che proprio con lui ha esordito sul grande schermo a 16 anni nel film Come te nessuno mai, manca dalle sale da un po' di tempo, da quando, cioè, ha recitato per Paolo Genovese in The Place, del 2017. Nel frattempo però ha pubblicato un libro, Quando eravamo eroi, nel 2018, ha partecipato a diverse trasmissioni in TV per pubblicizzarlo e soprattutto per parlare del cattivo rapporto che ha con il fratello, e, a quanto pare, sta valutando il ritorno sulle scene. Insomma, nulla che abbia a che fare con trucioli, seghe e vernici.