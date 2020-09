Silvio Berlusconi: da Veronica Lario un messaggio all'ex marito e una replica alle critiche

Veronica Lario scrive a Silvio Berlusconi dopo dodici anni per esprimere la sua solidarietà all'ex marito ricoverato in ospedale, ma spende anche qualche parola per difendere sua figlia Barbara.

Veronica Lario torna a dialogare con Silvio Berlusconi dopo dodici anni: l'ex moglie del Cavaliere ha lasciato un breve messaggio alla segreteria del Cavaliere dopo il suo ricovero all'Ospedale San Raffaele di Milano: "Sono addolorata e un po' preoccupata", ha detto come riportato da Repubblica.

Era il 31 gennaio 2007 quando Veronica Lario inviò una lettera aperta a la Repubblica pretendendo le scuse pubbliche del marito per le sue frasi galanti ad alcune ospiti presenti alla cerimonia dei Telegatti. Silvio Berlusconi e Veronica Lario iniziarono l'iter della separazione nel maggio del 2009, da allora hanno parlato solo gli avvocati in tribunale. Oggi Veronica Lario torna a dialogare direttamente con l'ex marito anche se attraverso un breve messaggio lasciato alla segreteria del leader di Forza Italia.

Veronica Lario ha detto a Repubblica: "Sono addolorata e anche un po' preoccupata, ma lo scenario clinico ora mi sembra abbastanza confortante e i miei figli mi hanno rassicurata, mi dicono di stare tranquilla". Le parole dell'attrice arrivano dopo il ricovero di Silvio Berlusconi all'Ospedale San Raffaele di Milano. Veronica difende la figlia Barbara accusata di aver contagiato il padre: "Non mi piace la caccia al colpevole rischia di mettere in secondo piano quanto di buono abbiamo fatto, lo straordinario impegno dei medici e degli infermieri, le terapie che si stanno sperimentando e i problemi di questi giorni: la ripresa della scuola in sicurezza, il ritorno alla vita normale dei nostri ragazzi che non possono essere tenuti prigionieri".