Silvio Berlusconi sulle sue condizioni di salute: "La mia carica virale da record"

Silvio Berlusconi dopo cinque giorni di ricovero al San Raffaele di Milano per Coronavirus, telefona ai senatori di Forza Italia: il Cavaliere vuole spronarli al massimo impegno per le prossime elezioni regionali e sulle sue condizioni di salute dice "La mia carica virale è da record".

Una curiosa immagine di Silvio Berlusconi.

Sono passati cinque giorni da quando Silvio Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Questa sera Berlusconi durante la riunione dei senatori azzurri ha chiamato a sorpresa la presidente del gruppo parlamentare a Palazzo Madama, Anna Maria Bernini. Ai deputati che si informavano sul suo stato di salute ha detto: "Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta. Qui al San Raffaele hanno fatto migliaia di esami e io sono risultato tra i primi cinque per forza del virus. Ce la sto mettendo tutta e spero proprio di farcela e di riuscire a tornare in pista". Le sue condizioni sono ancora stazionarie ma ha assicurato: "nonostante la carica virale record mi sto riprendendo".

Silvio Berlusconi sa che il suo partito è in difficoltà e senza il suo impegno in prima persona rischia di naufragare alle prossime elezioni: "Voglio fare campagna elettorale l'ultima settimana perché temo l'astensione e perché dobbiamo sconfiggere un governo di incapaci", ha detto ai rappresentati del suo partito a Palazzo Madama.

Il leader di Forza Italia ha detto ai senatori che vuole presentare un piano per sollecitare il Governo a migliorare il Recovery Fund. Il primo nemico da battere per il suo partito è l'astensionismo, Berlusconi si fa aiutare dal filosofo Platone per spingere le persone a votare: "Chi non va a votare è colpevole se poi al governo arrivano degli incapaci e degli irresponsabili".

Poche ore fa il professor Alberto Zangrillo ha parlato di quadro clinico in costante miglioramento per Silvio Berlusconi: "tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti". Berlusconi è stato ricoverato dopo che da asintomatico aveva sviluppato una polmonite bilaterale Sars-Cov-2 da coronavirus. Oltre al Cavaliere sono risultati positivi la figlia Barbara e il figlio Luigi e due nipoti. All'ultimo tampone è risultata positiva anche Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e di Mondadori