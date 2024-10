Silver Surfer, chi sarà il protagonista tra Norrin Radd e Shalla-Bal?

L'attesissimo progetto dedicato a Silver Surfer nell'Universo Cinematografico Marvel sembra proseguire a grandi passi, ma rimane il mistero su quale versione dell'eroe cosmico sarà al centro della storia. Secondo le ultime indiscrezioni, i Marvel Studios stanno pianificando un nuovo progetto autonomo, che potrebbe concentrarsi su uno dei due iconici personaggi: Norrin Radd o Shalla-Bal.

Il protagonista di Silver Surfer

Il regista di Fantastic Four: First Steps, Matt Shakman, è a bordo come produttore, ma non è ancora chiaro se sarà una serie Disney+ o una pellicola destinata al grande schermo. La domanda cruciale è: su quale versione di Silver Surfer si focalizzerà la storia?

Thor: Love and Thunder, Keanu Reeves sarà Silver Surfer?

Un'importante rivelazione riguarda la possibilità che il film sui Fantastici Quattro introduca Shalla-Bal, interpretata dall'attrice Julia Garner. Nei fumetti, Shalla-Bal è stata l'amore di Norrin Radd e, successivamente, un'araldo cosmico di Galactus. Questo rende plausibile che il progetto si concentri su di lei, continuando la storia dopo il film The Fantastic Four. Tuttavia, alcune voci suggeriscono che Garner possa fare una sola apparizione nell'MCU*, come già avevamo anticipato, il che potrebbe riportare i riflettori su Norrin Radd come protagonista di una possibile serie o film.

Le riprese del reboot dei Fantastici Quattro proseguono nel Regno Unito con un cast stellare: Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards, Joseph Quinn come Johnny Storm e Ebon Moss-Bachrach come Ben Grimm. Il villain principale, Galactus, sarà interpretato da Ralph Ineson.

L'uscita del reboot dei Fantastici Quattro è prevista per il 25 luglio 2025, e questo progetto legato a Silver Surfer potrebbe debuttare subito dopo, ampliando ulteriormente le avventure cosmiche della Marvel.