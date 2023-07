Signora Volpe da stasera su Canale 5: trama e cast della prima puntata

Stasera su Canale 5 in prima serata al via Signora Volpe, miniserie britannica ambientata in Italia con protagonista Emilia Fox: trama e cast della prima puntata.

Una nuova "signora in giallo" si aggira da stasera su Canale 5: è Signora Volpe, miniserie inglese ambientata nella campagna umbra in onda per la prima volta in chiaro nel nostro Paese dopo il passaggio su Sky Investigation. Con protagonista Emilia Fox, la serie, in tre puntate da 90 minuti, è prodotta da Acorn TV, con il supporto di Cattleya.

Anticipazioni del 19 luglio

Puntata 1, Una zia preoccupata. Sylvia Fox è una spia inglese in forza all'MI6 che arriva in Italia per il matrimonio della nipote. Ma il viaggio ha anche lo scopo di sfuggire a una serie di incarichi che ormai non la soddisfano più. Poco prima della cerimonia lo sposo scompare lasciandosi dietro solo un cadavere. Il fiuto da spia viene fuori e Sylvia comincia a indagare da una scatola di pizza vuota e da un libro per bambini rubato.

Incantata dai paesaggi, deciderà di comprare una vecchia casa e trasferirsi a Panicale per passare più tempo con la sorella.

Il cast

La protagonista di Signora Volpe è Emilia Fox, figlia d'arte, già protagonista del film diretto da Roberto Faenza Prendimi l'anima, per il quale ha vinto il Premio Flaiano quale Miglior interprete femminile. Nel cast troviamo anche Giovanni Cirifera (Tutti Pazzi per Amore, RIS, American Crime Story) nei panni del capitano dei Carabinieri Giovanni Riva. Isabel, la sorella di Syliva, è interpretata da Tara Fitzgerald, mentre Imma Piro (Mina Settembre, I Bastardi di Pizzofalcone) interpreta la nipote Alice.

La sinossi

Le storie giallo-rosa della Signora Volpe vedono protagonista una donna inglese dal passato misterioso che, arrivata in Italia, si trova coinvolta suo malgrado in un drammatico delitto. Agente dell'MI6 in crisi di idee, Sylvia sta meditando sul rifarsi una vita, magari proprio nel Belpaese. A chi le chiede del suo lavoro, risponde con vaghi riferimenti ad un impiego nella Pubblica Amministrazione UK: è vero solo in parte, perché la donna, in congedo, è una spia britannica di alto profilo. Sylvia arriva in Umbria, in occasione del matrimonio della nipote: è una quarantenne insoddisfatta dal lavoro al quartier generale dell'MI6, a Londra, bisognosa di una pausa rigeneratrice. Ma quando, nel lago che lambisce il giardino della casa di famiglia nel cuore verde d'Italia, il futuro sposo della nipote Alice viene trovato cadavere, l'agente torna subito in gioco. Nonostante l'inizio della vacanza sia stato poco promettente, Sylvia è incantata dall'Umbria ed è felice di ricongiungersi alla sorella Isabel, che vive a Panicale, in provincia di Perugia. E quando la donna s'imbatte in una bella casa abbandonata, non esita a comprarla e ricominciare tutto da capo. Sylvia, tuttavia, non è fatta per una vita tranquilla e ben presto si trova coinvolta in nuovi misteri. A fianco della donna, il Capitano dei Carabinieri Giovanni Riva, che all'inizio non gradisce l'interferenza dell'ex agente inglese, poi inizia a chiederle aiuto. Un interesse non solo professionale.